Quartiere Ferrovia, rifiuti abbandonati sui cartoni in strada e il mercato delle bici

Foggia, 05 luglio 2020. Continuano le segnalazioni da parte degli abitanti nel quartiere Ferrovia. Anche stamattina un cattivo odore che deriva da alcuni rifiuti lasciati ai margini dei cassonetti, frattaglie di pollo su cartoni abbandonati. Il direttivo degli’ segnala anche una nuova “attività” che si starebbe praticando in zona, dopo il mercatino di roba recuperata dall’immondizia.

“Hanno saldato un anello ad un palo dove si agganciano le biciclette in vendita, con relativo cartone per far conoscere agli acquirenti i prezzi”. Sui residui di carne smaltita dalle macellerie: “Ma è possibile che per questo modo di conferire i rifiuti non ci sia una sanzione? Si può vivere in un quartiere multietnico, nessuno ce l’ha con lo straniero, non è questo il problema ma rispettando tutte le regole igienico-sanitarie che impone la legge. Qui servono controlli, in particolare in via Podgora, via Piave e via Isonzo, non possiamo più vivere in questo modo”.

