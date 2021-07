Alessia Marcuzzi nel Foggiano visita la casa della nonna

Foggia, 05/07/2021 – (norbaonline) La showgirl Alessia Marcuzzi, dopo l’annuncio dell’addio a Mediaset, ha deciso di trascorrere un periodo di vacanza a Roseto Valfortore. Il piccolo centro dei monti Dauni è il paese in cui è nata sua nonna, spiega la presentatrice nelle storie pubblicate su Instagram, raccontando ai suoi follower che qui trascorreva le vacanze quando era bambina. Un ritorno alle origini quindi per lei e sicuramente un bello spot turistico per Roseto Valfortore. Alessia Marcuzzi si è anche improvvisata direttrice di orchestra dettando i tempi alla banda del paese e dando vita ad un simpatico siparietto. (norbaonline)