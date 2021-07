Con Raffaella Carrà va via un pezzo di televisione

STATOQUOTIDIANO.IT, 5 luglio 2021. Come non amare una donna che ha rivoluzionato il mondo televisivo con il suo sorriso accattivante ed un mitico caschetto biondo.

Ad annunciare la triste notizia della dipartita è stato l’ex compagno Sergio Iapino. Raffaella è venuta a mancare all’età di 78 anni, oggi 5 luglio, alle ore 16.20, dopo una malattia che da tempo aveva attaccato il suo corpo; un calvario che aveva scelto di tenere nascosto.

Ma come era Raffaella caratterialmente e quali sono stati i momenti salienti della sua vita? L’artista emiliana, il cui nome era ispirato al pittore Carlo Carrà, si chiamava in realtà Maria Roberta Pelloni.

Raffaella crebbe senza la figura paterna e fu per lei doloroso. La madre infatti, la signora Angela Iris, fu una delle prime donne a separarsi nel dopoguerra e, tale vuoto, segnerà l’artista per tanto tempo. Il papà, romagnolo di nascita, gestiva un bar a Bellaria dove la suocera faceva la gelataia e Raffaella, da piccola, trascorreva molto tempo in gelateria dove, guardando la televisione, iniziò ad appassionarsi al mondo dello spettacolo.

Esordí nel cinema a 9 anni, recitando nel film “Tormento dal passato”.

Dopo varie esperienze cinematografiche approdò in TV dove si fece notare per il suo talento nel ballo, nel canto e nella conduzione di programmi d’intrattenimento. Nel 1970 si mostrò con l’ombelico scoperto a ‘Canzonissima’ e da lì alcune polemiche per un gesto che a quell’epoca venne considerato spregiudicato, ma che le attribuì una ancor maggiore popolarità.

Non mancarono inoltre alcune delusioni professionali, come quella di quando venne scartata per il film “La Ciociara” di Vittorio De Sica, poiché ritenuta troppo grande per la parte di Rosetta, la ragazzina figlia della protagonista Cesira, interpretata invece da Sophia Loren.

Raffaella ebbe una relazione d’amore con Gianni Boncompagni reduce da un precedente matrimonio e, dato che con lui non si sposò mai, la sua storia non fu vista di buon occhio a quei tempi, poiché il regista era già separato e padre di tre figlie. I due in seguito si lasciarono, rimanendo comunque molto amici.

Dopo lei ebbe una relazione con Sergio Japino.

Chi non ricorda il suo famosissimo brano “A far l’amore comincia tu”, inserito nel film ‘La Grande Bellezza’ o il “Tuca Tuca”, lanciato durante una puntata di Canzonissima nel 1971?

La showgirl eseguì il brano, osé per quei tempi, ma che ottenne un successo immediato tra il pubblico, anche per la semplicità dei passi.

Madonna, durante il tour di MDNA nel 2012 rese omaggio alla grande artista italiana riproponendo il celebre Tuca Tuca. Raffaella fu scelta pure da Scavolini per uno spot.

Da ricordare il siparietto con lo scatenato Roberto Benigni ed il programma “Carramba che sorpresa” che fece commuovere milioni di telespettatori. Ed ancora straordinario il brano “Raffaella è mia” dedicato a lei da Tiziano Ferro e, nella cui clip, furono entrambi protagonisti.

Raffaella raccontò ai microfoni de ‘Il Giornale’: “Uscivo solo con i gay. Quando in sala faceva buio, loro non cercavano di tastarti. Il babbo ogni tanto mi telefonava per chiedermi se ero ancora vergine, minacciando in caso contrario di togliermi da mia madre. Ero così terrorizzata che fino ai 18 anni non mi sono lasciata toccare da nessuno“.

Raffaella dichiarò di non essere riuscita a diventare madre, ma non aveva rimpianti, in quanto diresse il suo grande amore verso altre persone, tra cui quelle bisognose. Avrebbe voluto adottare dei bambini; non riuscì però a superare i vincoli della burocrazia italiana.

Sui giornali dediti al gossip si parla anche di una fugace storia passionale con Frank Sinatra, il cui storico incontro avvenne alla stazione Tiburtina di Roma.

Raffaella è stata omaggiata dal quotidiano inglese Il Guardian, che l’ha definita un’icona culturale. La Carrà verrà ricordata per il suo far moda e tendenza attraverso l’abbigliamento, oltre che per le sue canzoni orecchiabili.

Oggi, purtroppo, è venuta a mancare una grande ‘regina dello spettacolo’!

A cura di Elisabetta Ciavarella, 05 luglio 2021