Foggia – Manfredonia, 05 luglio 2021. “Non posso dire di essere del tutto soddisfatto, ma credo sia comunque un risultato positivo l’avere evitato l’ergastolo, perché con la premeditazione il mio cliente rischiava quella pena, infatti non abbiamo nemmeno potuto chiedere l’abbreviato.

Resto convinto che non vi sia stata alcuna premeditazione e che la pena sia eccessiva, per questo faremo di sicuro appello“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Michele Sodrio, legale di Biagio Cipparano, reo confesso per l’omicidio del 54enne consulente del lavoro di Manfredonia Vincenzo Paglione, avvenuto nel centro sipontino la mattina del 5 febbraio 2020.

Come anticipato, dopo un’ora e mezza circa di Camera di Consiglio, la Corte d’Assise di Foggia ha pronunciato stamani la sentenza nei confronti dell’uomo, condannandolo a 24 anni anche con l’aggravante della premeditazione, concedendo però le attenuanti generiche, il che ha consentito all’uomo di evitare l’ergastolo.

“Lo stesso PM Marina Gravina aveva chiesto che venissero concesse le generiche, tenuto conto della confessione immediata, del positivo comportamento processuale di Cipparano, della totale incensuratezza e del particolare stato d’animo nel quale fu commesso l’omicidio. La Procura però ha chiesto una condanna ad anni 25 di reclusione”.

E’ stata concessa anche una provvisionale immediatamente esecutiva alle parti civili per complessivi 200.000 € (150.000 euro alla ex moglie insieme alla figlia minorenne oltre a 50.000 al figlio maggiorenne). “Tuttavia Cipparano è nullatenente e quindi non potrà mai pagare quanto stabilito dalla Corte. Tra 90 giorni conosceremo le motivazioni della sentenza”, dice l’avvocato Sodrio.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it