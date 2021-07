El Shaarawy denunciato dal ladro che tentò di rubargli l’auto

(CORRIERE DELLO SPORT) ROMA, 5 LUGLIO 2021 – Stephan El Shaarawy è al centro della cronaca, ma non per motivi sportivi. L’attaccante della Roma è infatti indagato per una vicenda alquanto bizzarra: ha ricevuto una denuncia per lesioni gravi da parte del ladro che avrebbe cercato di rubargli la Lamborghini.

I fatti risalgono a febbraio 2021. El Shaarawy si trova a casa di Alessio Cerci (ex Roma), all’Eur. I due stanno giocando alla PlayStation quando l’attaccante giallorosso vede dalla finestra un uomo che rompe il vetro della sua auto, provando a entrarvi. Parte quindi l’inseguimento e il “placcaggio” con un calcio o uno sgambetto per impedire la fuga al ladro, il 35enne cileno José Carlos Sagardia Aliaga, con precedenti. L’uomo feramato dagli agenti in borghese del commissariato Esposizione, intervenuti sul posto, lo hanno poi arrestato e a fine maggio è stato condannato a un anno e quattro mesi di prigione per il tentato furto.

Adesso, però, le parti si sono invertite. Il ladro avrebbe denunciato El Shaarawy alla Procura di Roma per lesioni e ha anche presentato un referto medico dove si parla di frattura alla costola e a un piede, con una prognosi di 60 giorni. Il 35enne ha dichiarato di aver perso i sensi e nella caduta e di essersi poi risvegliato con addosso un gruppo di persone, tra cui il giocatore romanista, che lo assalivano.

In merito alla vicenda si è espresso il legale dell’attaccante: “Chi lo accusa è una persona che gli stava rubando la macchina, può dire ogni cosa ma va tutto accertato. E Stephan dirà quel che è accaduto quando sarà fissato l’interrogatorio che avverrà di certo entro la fine di luglio”.

Così ora ElSha è nella lente della Procura che dovrà accertare le sue eventuali responsabilità in questo presunto pestaggio. Se le indagini dovessero confermare la versione di Sagardia Aliaga, El Shaarawy potrebbe essere costretto non solo a risarcire il pluripregiudicato. (CORRIERE DELLO SPORT)