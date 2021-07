Foggia. Restauro nel tempietto, ma gli esercenti chiedono più attenzione alla villa comunale

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 05 luglio 2021. In contrasto con il verde degli alberi, troneggia nel boschetto della villa comunale il piccolo tempio neo-classico in pietra di Apricena realizzato dall’architetto Luigi Oberty.

Per terminare il restauro, è stata approvata dal dirigente alla cultura Carlo Dicesare una variante di spesa di € 1.500,00. Doveva essere pronto per aprile, già prevista un’opera di illuminazione per dargli risalto. Ripulito dalle scritte che ne avevano deturpato le colonne e da altri danni alla struttura, erano stati approvati a dicembre scorso lo studio di fattibilità, stime e valutazioni, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Il restauro conservativo che riguardava la ripulitura è ultimato, i lavori ulteriori approvati consistono in disinfestazione con biocida del pavimento del tempietto, pulitura e stuccatura dei gradini circolari, scialbatura di calce sulle colonne, ricollocazione del basamento in pietra e del busto in bronzo sulla base.

L’opera è sotto l’egida della Sovrintendenza ai Beni culturali, le grandi colonne terminano con minuziosi capitelli lavorati da scalpellini locali, l’obelisco centrale reca l’epigrafe dedica all’astronomo, geografo, medico e agronomo Giuseppe Rosati (1753-1814) il cui busto deve essere ricollocato. Fin qui la storia dell’arte e lo stato dell’arte dalla determina di dicembre 2020 quando si sono riaccesi i fari sul monumento.

La fontana e la grotta Iscrizione per Giuseppe Rosati Le colonne con fini capitelli

In realtà anche la cronaca ha fatto parlare della zona. Laddove le acque della fontana zampillano si trova anche una grotta più volte segnalata per essere diventata ricettacolo di rifiuti e sporcizia. Un’opera di grande bellezza, nel panorama e nei dettagli, ma molto esposta ad atti vandali e per i cui anfratti sembra destinata a divenatre una specie di deposito. Bellezza da curare e su cui vigilare.

Il viale centrale E quello laterale

La villa è tornata fruibile dopo un lungo periodo di chiusura a causa del Covid, oltre che di ristrettezza negli orari. Uno degli esercenti che lavora con un chiosco al suo interno, quando Stato Quotidiano si è recato sul posto, ha evidenziato una segnalazione giù trasmessa ai vigili urbani, “Da circa un mese i lampioni dei vialetti laterali della zona- dice Nino, la parte centrale è illuminata ma quella laterale no. Qui la sera arriva un po’ di gente, finalmente dopo tanto tempo, si tratta di beni comunali che vanno tutelati e per questo serve illuminarli. Va bene l’installazione luminosa che hanno progettato per il tempietto, ma noi?”.

Paola Lucino, 5 luglio 2021