Manfredonia, vedova Jonathan Spano: “Basta truffe e prese in giro”

Manfredonia, 05/07/2021 – “Mi sento di scrivere queste parole e lo devo fare per rispetto al mio compagno venuto a mancare il mese scorso. In seguito alla sua scomparsa sono state numerose le donazioni attivate sull’unico sito disponibile e oggi mi sento di fare chiarezza .

Oggi mi è arrivata questa segnalazione e devo inoltrarla a voi per spiegare che io non ho mai coinvolto don Michele per la raccolta fondi non ho mai chiesto di persona aiuto economico ma l’offerta e l’iniziativa è partita da ( RETE SMASH ).

Ringrazio coloro i quali fino ad ora hanno contribuito con un piccolo aiuto che per me è tanto anche se nessuno mi darà indietro Jonathan.

Grazie di cuore davvero e se davvero volete fare una donazione l’unico sito disponibile è questo: https://gofund.me/df1c9451

Non trovo giusto chi si finge in carico di questa donazione e gira porta a porta facendo nome di un parrocco davvero rispettoso come don Michele Nasuti che presto verrà contattato e messo al corrente di questa truffa. Non è giusto quello che è stato fatto ne per rispetto al mio dolore ne’ per l’anima del mio compagno. Quindi vi prego di smetterla con queste truffe e prese in giro .

Abbiate rispetto per il mio dolore e per Jonathan che non c’è più!“