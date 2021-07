Vaccino Covid, il 60% dei foggiani ha ricevuto almeno una dose

Foggia, 05/0772021 – Sono 560.766 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 59,4% della popolazione vaccinabile con 360.618 prime dosi; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 33% con 200.148 seconde dosi.

Nei punti vaccinali, negli hub e ad opera dei medici di medicina generale continuano le somministrazioni con priorità per le seconde dosi e le prime dosi per le categorie prioritarie. È infatti in corso la riprogrammazione delle sole prenotazioni effettuate da persone di età inferiore a 30 anni per la somministrazione di prime dosi. Una riprogrammazione che sarà fatta di settimana in settimana in attesa di una integrazione delle forniture di vaccini: al momento, gli appuntamenti dal 5 all’11 luglio sono stati spostati alla settimana dal 26 luglio al 1 agosto, nella stessa sede e alla stessa ora.

È in corso una attività di recall, anche con l’invio di SMS, alle persone coinvolte nella riprogrammazione con l’indicazione del nuovo appuntamento. Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 45.277 persone estremamente vulnerabili su 51.528 che hanno ricevuto la prima dose; 11.990 caregivers su 16.505 che hanno ricevuto la prima dose; 35.450 ultraottantenni (pari all’86,3%) su 38.459 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93,7%); 33.981 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari al 59,5%) su 52.095 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 91,2%); 39.043 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 53,6%) su 63.633 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’87,4%); 45.398 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 49,8%) su 69.093 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 75,7%); 21.882 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 25,4%) su 53.063 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 61,5%); 12.838 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 18%) su 37.053 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 52,1%). I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 142.459 dosi di cui 17.803 a domicilio. Presso l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal 28 giugno al 2 luglio, sono state vaccinate 203 persone tra pazienti in cura e caregivers.