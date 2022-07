Aggressione a dipendente ASE, FI: “Sconfiggere il cancro della violenza”

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/07/2022 – “Non possiamo tacere dinanzi alla vile e violenta aggressione subita dal signor Domenico Manzella, dipendente dell’Ase di Manfredonia, “reo” di aver svolto il suo lavoro in modo corretto e senza favoritismi.

Se qualcuno pensa di usare la violenza come strumento per raggiungere i propri fini personali, sta sbagliando di grosso: Manfredonia, con le sue istituzioni e i suoi rappresentanti, non si lascerà mai sconfiggere né intimidire da chi vuol fare della prevaricazione il suo modus operandi. Siamo tutti uniti e con una voce sola ci schieriamo, senza se e senza ma, dalla parte della legalità e della pacifica convivenza.

Condanniamo con fermezza, perciò, il barbaro atto di aggressione, esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà al dipendente dell’Ase e ci appelliamo ai nostri concittadini: non abbiate paura di denunciare! Insieme riusciremo a sconfiggere il cancro della violenza”.