Antonio Di Biase assolto dall’accusa di peculato dopo 4 anni di processi

Statoquotidiano.it, 5 luglio 2022. L’ex amministratore unico di SanitàService Antonio Di Biase è stato assolto dall’accusa di peculato formulata contro di lui nel 2018, mentre era alla guida di un’azienda con 800 dipendenti fondata nel 2007.

La sentenza del Tribunale di Foggia non è stata ancora depositata ma dopo 4 anni di processi Di Biase ribadisce: “Lo dicevo che quella contro di me era una teoria ‘antigiuridica’. Come amministratore unico non ero un incaricato di pubblico servizio, quindi l’accusa del peculato non c’entrava nulla. Mi hanno accusato di aver comprato- addirittura- lingerie femminile con i soldi della società, e invece erano costumi da bagno per gli assistenti e le assistenti dei disabili al mare, nel periodo di vacanza. Mi hanno accusato di aver organizzato cene a spese dell’azienda che però, come dicevo, erano pagate dai dipendenti”.

Ultimamente ha avuto due nomine presso enti pubblici: “Mi sono state ambedue revocate, nel giro di una settimana, per questa causa pendente. Essere additato per questo reato di peculato è stata la cosa più vergognosa per me, e poi sei fuori da tutto. Ora spero di recuperare il tempo perduto”.