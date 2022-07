MANFREDONIA (FOGGIA), 05/07/2022- “E’ francamente risibile il tentativo del centrodestra che governa a Manfredonia di assumersi il merito dello svolgimento del Carnevale e della stagione estiva.

Sanno tutti che, ormai da anni, tali eventi sono possibili solo grazie all’iniziativa del Governo Regionale e del Teatro Pubblico Pugliese. Una grande città della Puglia, per quanto viva un momento travagliato, merita l’attenzione che giustamente la Giunta Emiliano e il suo vice presidente Raffaele Piemontese, in un uno al presidente del consorzio del Teatro Pubblico Pugliese Peppino D’Urso, le stanno riservando.

Io sono un “modesto” interprete di questo registro, al quale non è mai interessato occupare a tutti i costi la vetrina. Quando, però, si oltrepassa il limite non dico della decenza politica quanto del rispetto della umana intelligenza, allora diventa necessario far rilevare che ci troviamo di fronte ad un manipolo di avventurieri che per un voto sono capaci di negare anche la realtà. Come del resto è già accaduto per la vicenda dei Lavoratori Socialmente Utili. Comunque, andiamo avanti: la città ha bisogno di fatti concreti non di chiacchiere”.

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente.