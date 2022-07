Carnevale, Rotice replica a Campo: “Ennesima figuraccia mediatica”

Se non ci fosse da ridere, ci sarebbe davvero da piangere. Eppure il consigliere regionale era stato invitato ufficialmente come relatore alla conferenza stampa, ma di lui non s’è vista manco l’ombra; ma tant’è, è da anni che è un impalpabile fantasma del panorama politico. Presente, invece, il Presidente del TTP Giuseppe D’Urso che ha avuto parole di stima ed elogio per il lavoro di squadra e di condivisione avviato, nonostante le difficoltà economiche ed amministrative, dalla nuova amministrazione comunale.

Qualcuno, invece, non ha riferito che in apertura di conferenza, e come riportato dagli organi di stampa, è stato rimarcato dal sindaco Rotice e dal consigliere Gatta che sia il cartellone degli eventi carnevaleschi che quello degli eventi estivi sono stati possibili grazie a finanziamenti della Regione Puglia per la situazione di dissesto finanziario delle casse comunali. Quell’onestà intellettuale che manca, purtroppo, a chi fa interventi fuori luogo come il consigliere Campo che cerca continuamente lo scontro (con offese personali indecorose per chi ricopre un ruolo pubblico) e la visibilità politica a discapito della collaborazione e del bene di questa città.