Il Campionato nazionale di altura area Adriatico a Manfredonia

Plus della manifestazione è poi la base logistica dell’evento fissata nel Marina del Gargano, prestigioso porto turistico a ridosso della Città di Manfredonia, con pescaggio massimo di 6 mt ed eccellenti servizi in banchina (carburante, travel lift 130 ton, scalo di alaggio, riparazioni elettriche & motori, ormeggiatori etc.). La struttura inoltre ospita sui suoi moli negozi, ristoranti, bar e gelaterie che assicurano relax e benessere a diportisti e turisti, con ben 747 posti barca, distribuiti su una superficie di 270.000 metri quadrati e il villaggio Trabucco che, arricchirà l’offerta del Campionato con minieventi organizzati in banchina.

E ancora, agevolazioni nei ristoranti ( https://www.yachtingclubmdg.it/logistica/ristoranti/ ) e una scontistica speciale per chi prenoterà il proprio soggiorno negli alberghi Regio Hotel Manfredi e Albergo Gabbiano, previa verifica della disponibilità delle camere; e la possibilità di partecipare a eventi ed escursioni per conoscere e apprezzare la bellezza, la storia e le tradizioni del territorio, tra cui il rinomato Carnevale di Manfredonia nella sua versione estiva.