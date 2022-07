Il sindacalista Aboubakar Soumahoro si incatena a piazza Montecitorio

Statoquotidiano.it, 5 luglio 2022. Il sindacalista Aboubakar Soumahoro, bracciante agricolo del foggiano, si è incatenato a Piazza Montecitorio con sciopero della fame e della sete avanzando alcune richieste. Questo a pochi giorni dalla morte di Yusupha Joof, morto carbonizzato fra le lamiere del ghetto di Rignano.

“Sono qui oggi perché le nostre vite, di lavoratrici e di lavoratori, non possono continuare a soccombere sui luoghi di lavoro (come ad esempio nei campi di raccolta di frutta e verdura, sui cantieri edili, ecc)- ha detto in un video- e a essere carbonizzate dalle fiamme della miseria, come è recentemente accaduto a Yusupha Joof. Sono qui oggi perché una Repubblica fondata sul lavoro non può coltivare e normalizzare la cultura del lavoro povero. Come diceva il maestro Giuseppe Di Vittorio, non è “giusto che il salario dei lavoratori sia al di sotto dei bisogni vitali dei lavoratori stessi e delle loro famiglie, delle loro creature”.

Le sue richieste sono l’introduzione del salario minino legale “perché noi, lavoratrici e i lavoratori, non possiamo continuare a patire la fame pur lavorando”, un piano nazionale contro gli infortuni sul lavoro “perché noi, lavoratrici e i lavoratori, non possiamo continuare a scendere a compromessi con le morti per povertà”, riforma della filiera agricola con l’introduzione della patente del cibo.

“Senza un impegno concreto del Palazzo per dare risposte alle sofferenze delle lavoratrici e dei lavoratori del Paese Reale, sono pronto e preparato a portare il mio sciopero della fame e della sete ad oltranza”.

È stato poi ricevuto con una sua delegazione e ha scritto ieri sera: “Dopo aver esposto le ragioni della nostra lotta, abbiamo riscontrato l’impegno a programmare nei prossimi giorni un incontro direttamente con noi per parlare dei temi posti. Anche se il corpo è provato, c’è un’inflessibilità d’animo nel portare avanti questa alta e nobile causa. Al riguardo, abbiamo informato che non consentiremo che il paese reale continui ad essere orfano di un Palazzo avvolto nell’indifferenza”.