Movimento 5 Stelle Manfredonia: “Adottiamo la Villa Comunale”

Auspichiamo, come d’altronde accaduto nelle passate occasioni, che ogni cittadino, spinto dal forte amore per la nostra città, possa vedere queste iniziative come una valida leva per prendersi cura degli spazi pubblici, dal centro alla periferia, affinché Manfredonia possa rialzarsi e tornare a splendere di una nuova luce.