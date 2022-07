“Tariffe blu” a Manfredonia, Rotice: “Ecco le modifiche approvate”

– Tariffa ordinaria: per tutte le aree di sosta (ad esclusione di quelle a tariffa agevolata) passa a 1 euro/h anche per il pagamento in contanti (rispetto all’1,20);

– Tariffa agevolata per i Mercatini ed il Cimitero: è prevista l’applicazione di una tariffa agevolata per tutte le aree di sosta nelle strade a servizio dell’Area Mercato settimanale “Scaloria”, dell’area mercato giornaliero da Via Barletta, Via della Croce (in sostituzione di via Santa Restituta e Via Senigaglia), Viale Cimitero ed Area Parcheggio Cimitero. Tale tariffa agevolata sarà di 0,50 euro per l’intera durata della sosta;