Amgas Foggia, sindacati “Non garantito il servizio reperibilità”

Foggia, 5 luglio 2023. “Le scriventi organizzazioni sindacali sono costrette a denunciare il comportamento dell’amministratore unico di Amgas S.p.A. dott. Fabio Diomede, circa le decisioni prese e messe in pratica in merito alla nuova organizzazione del settore tecnico con particolare riguardo al servizio di pronto intervento/reperibilità”.

A scrivere al Comune di Foggia e per conoscenza al Prefetto, sono i sindacati Ugl Chimici (Luigi Pillo), Filctem Cgil (Paolo Caldarulo), Femca Cisl (Giovanni Esposito), Uiltec Uil (Franco Guadagno).

“Più volte- scrivono in una nota- abbiamo segnalato le criticità presenti in questo nuovo assetto tecnico anche con lo stato di agitazione e comunicazione a S.E. il Prefetto. Purtroppo le nostre voci e quelle di tutti i lavoratori non sono state ascoltate e si stanno evidenziando le problematiche da noi OO.SS. più volte rimarcate”.

“È opportuno che la città- proseguono le sigle sindacali- sappia che non è più garantito il servizio di reperibilità, con riduzione di tecnici impiegati, la cui età media tra l’altro è molto alta.

La nostra richiesta di inserire personale tecnico prima di qualsiasi modifica è stata disattesa e nonostante ci fossero le condizioni, non sono state fatte assunzioni di tecnici né tantomeno si è provveduto ad assumere un direttore generale, ma si è privilegiato la collaborazione con personale esterno.

Tutto ciò, sta creando problemi e preoccupazioni tra i lavoratori che vedono svilire 100 anni di storia Amgas. Vogliamo ricordare che nonostante la carenza, ormai cronica, di personale tecnico-operativo.

I dipendenti hanno sempre svolto diligentemente il proprio lavoro anche durante il complicato periodo Covid, non facendo mai mancare il proprio contributo e garantendo un servizio di pronto intervento che, purtroppo, con questo nuovo assetto tecnico voluto dal suddetto Amministratore unico e dai suoi collaboratori esterni, non sarà più garantito.

Vi chiediamo quindi un rapido intervento per evitare che questa deriva pericolosa porti Amgas S.p.A. a non poter più garantire la propria mission aziendale e la sicurezza di tutta la cittadinanza”.

Come OO.SS. continueremo a denunciare in tutte le sedi il comportamento intransigente dell’amministratore unico e dei suoi collaboratori (esterni), mettendo in campo tutto ciò che la legge consente per evitare la distruzione dell’Amgas, fino a poco tempo fa, uno dei gioielli di proprietà del comune di Foggia”.