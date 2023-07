Da Pavia al Gargano. Gufolk alla scoperta di nuovi mondi

Gargano – Da Pavia al Gargano con tante storie in mezzo. Un gruppo musicale pavese ha deciso quest’estate di mettersi in viaggio alla scoperta di nuove realtà, di ecovillaggi e comunità.

Approderanno così giovedì 6 luglio al Giardino della Gioia, a San Nicandro Garganico.

“In questi mesi abbiamo pensato molto alla nostra musica e ai nostri progetti – spiega Andrea Duca, contrabbassista del gruppo – E siamo giunti alla conclusione che volevamo prendere ispirazione da storie di vita vera, per continuare a scrivere musica.

Cercare valori in cui rispecchiarci, esperienze che ci folgorassero, persone che condividessero con noi un pezzo di strada. Da quando il gruppo si è costituito, attorno a un falò tra le colline di Oliva Gessi in oltrepo pavese, ci siamo trovati a condividere tavoli, concerti, trasferte, idee. E il valore dell’amicizia che tracima in famiglia.

Tante volte abbiamo sognato di portare questa dimensione a un altro livello. Di espandere il nostro piccolo mondo e portarlo in un luogo dove potesse dare nuovi frutti.

Se il favore dell’estate apre le porte a nuovi confini, noi vorremmo metterci in strada caricando strumenti e animi per conoscere chi della scoperta ha fatto una missione. Chi ha seguito le tradizioni, la vita agreste, la semplicità, i valori del coltivare frutti e vite. Abbiamo così contattato realtà agricole, ecovillaggi, gruppi di produzione, mercati e associazioni, organizzando così una settimana di scoperta e di incontro”.

La prima tappa è stata al mercato contadino di Campi Aperti, a Bologna.

“Siamo stati ospiti di un’azienda agricola biologica del Santerno che esiste da più di 10 anni che produce frutta e vino sangiovese biologico che fa parte di Campi Aperti, realtà che lavora per la sovranità alimentare.

Si tratta di una realtà molto organizzata che gestisce anche mercati di vallata, feste paesane nelle aziende agricole, corsi e tante altre attività.

La zona è stata interessata dalla recente emergenza alluvione, quindi sono attualmente ancora impegnati a liberare fossi, ad aiutarsi a vicenda in situazioni ancora critiche. Abbiamo cenato con loro ed è stato bellissimo condividere idee e racconti, oltre a cibo e buon vino”. Ed eccoci giunti nella splendida cornice del Gargano, ospiti del Giardino della Gioia dove suoneranno giovedì 4 luglio. Si tratta di uno splendido ecovillaggio tra yurta e ulivi, il cui progetto nasce nel 2011. Si pratica autosussistenza e agricoltura sinergica, si persegue uno stile di vita ecologico e la ricerca del benessere psicofisico e spirituale.

“Speriamo che tante persone si uniscano alla festa dove interpreteremo anche alcune letture”.

Tantissimi sono i contatti che abbiamo instaurato in queste ultime settimane, quindi pensiamo e speriamo di concretizzare altri concerti nel corso dell’estate.

Condividere l’energia, le storie e il cammino di persone che hanno voluto realizzare piccoli pezzi di mondi nuovi, pensati su standard più umani, basati su un’etica e una spiritualità, sarà qualcosa di incredibile. Racconteremo loro il nostro viaggio in musica e raccoglieremo semi che diventeranno il nostro nuovo album e, chissà, anche ispirazione per un nuovo capitolo della nostra vita.

Quello che i Gufolk portano sul palco è sempre più una proiezione delle loro passioni e del loro modo di intendere la vita. Il genere folk, fatto con semplicità, energia ed entusiasmo contagiosi. Ritmi da ballare e da cantare. Storie da raccontare e da vivere.

Borsa da viaggio. Leone Brambilla. Gabbiano Johnny. Ecco alcuni dei titoli originali. I nostri pezzi si stanno costruendo col contributo di tutti noi, attorno ai generi folk, rock, alla musica circense. Parlano di amori, di viaggi e migranti, della nostra visione on the road della vita.

Accanto a queste nuove sonorità, anche il classico repertorio è stato ampliato con una selezione di musiche cantautorali in chiave rigorosamente folk, fatto con semplicità, energia ed entusiasmo contagiosi. Ritmi da ballare e da cantare. Storie da raccontare e da vivere. Modena city Ramblers, Bandabardò, Davide Van de Sfroos, Mercanti di Liquore: da qui siamo partiti.

La musica folk copre l’intera gamma delle emozioni, dal divertimento turbolento e giocoso alle ballate tragiche e piene di sentimento: passare dai sorrisi alle lacrime in un istante! Questo è un po’ anche l’anima dei Gufolk! A noi piace anche molto vedere il nostro pubblico ballare con i nostri cavalli di battaglia e speriamo che anche lungo lo stivale non mancheranno gambe e cuori che hanno voglia di ballare con noi!

Chitarra e voce (Marco Giani), Fisarmonica (Alessio Zanardi), banjo e contrabbasso (Andrea Duca), cori, cajon e flauti (Simona Contardi), la piccola Emma Duca di 6 anni è la mascotte del gruppo con i suoi campanelli.