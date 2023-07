Juventus, che fine ha fatto Chiesa? La rinascita passa da lui

I giocatori non sono tutti uguali, inutile nasconderlo. Ci sono ragazzi che, al di là delle abilità tecniche e caratteristiche fisiche, riescono a dare quel qualcosa in più alla squadra semplicemente entrando in campo. Una spinta morale, la paura negli avversari, l’entusiasmo del pubblico: queste sono tutte cose che Federico Chiesa ha sempre suscitato sul rettangolo verde.

Da un anno e mezzo e questa parte, però, questo non accade più. La colpa in primis è ovviamente dell’infortunio al crociato avuto nel gennaio del 2022 contro la Roma, che ha costretto il ragazzo a stare lontano dai campi per tantissimi mesi. Anche più del dovuto.

E poi ci si sono messe le ricadute, le difficoltà tattiche, la confusione di Allegri, il blocco mentale. E del vero Chiesa ammirato all’inizio della sua esperienza alla Juventus e all’Europeo vinto con l’Italia, al momento, non si intravede neanche l’ombra.

Il momento complicato di Chiesa con la Juventus

L’infortunio ha pesantemente marchiato il ragazzo, che anche una volta rientrato in campo non è quasi mai sembrato convinto del tutto a livello mentale.

E di fatti, visto che testa e corpo sono collegati, non sono mancate le ricadute tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. La Juventus ha visto uscire dal campo troppe volte per infortunio il suo ragazzo d’oro: da nuove distorsioni al ginocchio a prevedibili problemi muscolari dovuti al lungo stop.

Senza mezzi termini, questa è stata letteralmente una stagione da buttare via per Federico Chiesa. Quest’anno l’esordio è arrivato solo il 6 novembre 2022 contro l’Inter, ma per appena 17 minuti. Poi pian piano il recupero, scandito però da un problema dopo l’altro ogni 2-3 partite. Basti pensare che il primo gol in stagione è arrivato alla terzultima di campionato nel maggio del 2023, nella cocente sconfitta di Empoli per 4-1.

In totale, Chiesa ha realizzato in Serie A in questa stagione appena 2 reti e 5 assist in 21 gare, per buona pace degli scommettitori che avevano puntato su di lui a gennaio seguendo siti di affiliazione casino e approfondimenti sportivi.

Anche l’Italia aspetta il vero Chiesa

Nonostante la stagione negativa, Chiesa ha finito discretamente bene l’annata con la Vecchia Signora. Finalmente, anche se i magici strappi che hanno fatto sognare l’Italia nell’estate del 2021 sembrano ancora lontani, si iniziano ad intravedere lampi di classe. L’importante ora è che la sua condizione fisica regga.

La Nations League è stato un buon assaggio, con il classe 1997 che ha segnato il gol decisivo nella finale per il terzo e quarto posto contro l’Olanda. Ma ancora non basta.

L’Italia aspetta di rivedere il vero Chiesa, così come la Juventus – che punta fortissimo su di lui per la prossima stagione. Quello che avverrà nei prossimi mesi sarà determinante per il ragazzo, per il club bianconero ed anche per la nazionale di Mancini: la prossima estate infatti sono in programma gli Europei 2024 di Germania e l’Italia ha da difendere un titolo. Con Chiesa assoluto protagonista. (nota stampa).