L’attore di Manfredonia Vincenzo De Michele presenta il Premio Re Manfredi

Il suo impegno nel mondo dello spettacolo continua con nuove avventure, come la serie “L’arte della gioia” per Sky, diretta da Valeria Golino, e la terza stagione della serie “Lolita Lobosco”. Ti aspettiamo in piazza Falcone e Borsellino il 7 e l’8 luglio per il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi e Destination Marketing Awards!”. Lo riporta la Fondazione Re Manfredi.