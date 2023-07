Manfredonia, continuano i furti d’auto. “Attenti quando siete al mare”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Continuano le segnalazioni di furti d’auto in varie zone della cittadina dauna. Pochi mesi fa un giovane è stato fermato in Via Coppa del Vento a Manfredonia mentre, insieme ad alcuni complici poi fuggiti, stava cercando di aprire un’auto parcheggiata. Furti nelle auto nei pressi della scuola San Giovanni Bosco a Manfredonia si sarebbero verificati per oltre 6 mesi, proprio all’uscita dei bambini.

Le ultime segnalazioni riguardano il lungomare e, precisamente, la zona nei pressi di un lido di Siponto.

“Volevo avvisare tutti di stare attenti il più possibile alle proprie auto, – scrive un nostro lettore – di mettere in atto qualsiasi cosa pur di rendere più difficile il furto della propria auto. State attenti soprattutto quando siete al mare, noi siamo stati vittime martedì scorso del furto della nostra auto parcheggiata all’esterno di un lido di Siponto.

Il furto è avvenuto in pieno giorno e nessuno ha visto nulla ovviamente.

Quando vediamo qualcosa di strano o qualcuno con atteggiamenti diversi dal solito vicino delle auto avvisiamo le autorità, magari riusciamo ad aiutare qualcuno così. Vi assicuro che è una bruttissima sensazione”.