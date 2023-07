Manfredonia, partono le selezioni per Miss Bellezza Italiana 2023

MANFREDONIA (FOGGIA) – Miss mia cara miss…L’attesa è finita ripartono le selezioni per eleggere con fascia e coroncina la nuova Miss Bellezza Italiana 2023. I riflettori si accenderanno ufficialmente il 09 luglio alle 17.30 presso il Lido La Pineta di Siponto dove si terrà la prima selezione della kermesse di bellezza condotta dalle splendide presentatrici Stefania Troiano e Luigia Riccardi.

Il concorso è promosso, per il secondo anno consecutivo, dall’associazione LaFenice, presieduta dal presidente Nico Di Candia e vanta il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Manfredonia, del GalDaunOfantinoe della ProLoco di Manfredonia. Ad aprire la prima selezione estiva la bellissima Miss Bellezza Italiana 2022, Anna Mastropasqua, talentuosa diciassettenne di Zapponeta, tipica bellezza mediterranea, mora, fisico perfetto, sorriso accattivante con la passione del ballo e della recitazione.

Tra le anticipazioni di quest’anno è stata rivelata anche location e data della finalissima che si terrà nell’incantevole cornice di Piazza Duomo a Manfredonia, il 27 agosto con ospiti d’eccezione. “Miss Bellezza Italiana sarà il trampolino di lancio non solo della bellezza, ma un progetto per rilanciare il territorio sipontino e promuovere la nostra meravigliosa terra – spiega il patron dell’evento Nico Di Candia –Anche per questa seconda edizione punteremo tanto sulla valorizzazione dei territori e delle nostre ragazze che attraverso le loro esibizioni dovranno condividere la loro personalità e il loro talento”.

Ma come partecipare alle selezioni?

E’ possibile iscriversi al concorso inquadrando direttamente il QR CODE presente sulla locandina oppure contattando l’Associazione La Fenice sulla pagina ufficiale di Facebook. Per partecipare e conoscere tutte le informazioni necessarie si può anche compilare il form dedicato sul sito www.missbellezzaitaliana.it dove è disponibile anche il regolamento. L’iscrizione al concorso è gratuita e tutte le miss che passeranno le selezioni accederanno di diritto alla finalissima.

Questi alcuni requisiti di base per poter partecipare al concorso: aver compiuto almeno 16 e non più di 32; essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica rilevanza offensivi della morale comune. Gli altri requisiti sono disponibili all’interno del regolamento. E allora cosa aspetti? MISS BELLEZZA ITALIANA sta aspettando proprio te!