Manfredonia. Residenti ex Cava Gramazio: "Volevamo dire a proposito dell'arredo urbano..."

"Chiediamo agli ENTI PUBBLICI preposti se queste imprese hanno presentato un progetto e la richiesta per installare questi cavi sulle pareti delle palazzine di proprietà private e se nel progetto presentato venivano fissati in quel modo schifoso, da notare che lo stesso problema e stato verificato in altre zone della città , mentre verso il centro questi cavi sono stati nascosti con delle canaline, spero che questo ennesimo schifo venga preso in considerazione dalla Pubblica Amministrazione".