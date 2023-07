Valente: “Il Sindaco, i polder e gli incarichi a capodanno: questioni di famiglia”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Durante il Consiglio comunale del 4 luglio, ho presentato un’interrogazione al sindaco Gianni Rotice per fare chiarezza sulle notizie che hanno tenuto banco in questi giorni circa la presenza di abusi edilizi nel polder n. 20 di Siponto, di cui lo stesso primo cittadino detiene il possesso.

La gestione superficiale di questa vicenda da parte del sindaco, che minimizza la presenza di eventuali abusi edilizi poiché non commessi da lui, è assolutamente inaccettabile.

Come ho ricordato al sindaco in aula, la legge è chiara: il destinatario dell’ordine di demolizione è il soggetto che ha la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata. E, a quanto pare, uno dei manufatti presenti nel polder avrebbe ricevuto in passato un ordine di demolizione.

Il sindaco ha dichiarato di essere in attesa da oltre quattro anni di risposta dalla Regione Puglia per la legittimazione del polder.

Ma si è mai chiesto se forse la Regione Puglia non ha ancora concluso l’istruttoria proprio perché vi sarebbero degli abusi edilizi? Come riportato dalla stampa, infatti, la Regione, subito dopo la richiesta di legittimazione presentata nel 2018, quando ancora non era sindaco, avrebbe inviato al Comune di Manfredonia una richiesta di chiarimenti sulla presenza di diversi manufatti.

In tutta questa vicenda è paradossale notare come il sindaco si consideri un cittadino qualunque, accostandosi agli altri cittadini che hanno presentato una richiesta similare di legittimazione. Sarebbe utile ricordare a Gianni Rotice che, sin dall’inizio del suo mandato, quando l’istruttoria di legittimazione era già in corso con il Comune di Manfredonia, si delineava un’ipotesi di incompatibilità. Secondo la legge regionale sugli usi civici, infatti, la vigilanza sull’amministrazione dei beni civici è attribuita al Comune, mentre la sorveglianza è responsabilità diretta del sindaco. In pratica, nel momento in cui Rotice è stato eletto, si è trovato nella condizione in cui il controllore e il controllato coincidono.