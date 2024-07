Foggia. Importante incarico per il Cav. Uff. Riccardo di Matteo – Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, che è stato nominato Delegato del Corpo Consolare per la provincia di Foggia e per la provincia Bat e, avrà la responsabilità di mettersi al servizio dei cittadini delle due comunità, con la grande competenza e disponibilità che ha sempre contraddistinto il suo operato.

Lo scorso 24 Giugno, presso il consolato generale della Romania a Bari, si è riunita l’assemblea del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, per deliberare il rinnovo delle cariche sociali.

Importante incarico per il Cav. Uff. Riccardo di Matteo – Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, che è stato nominato Delegato del Corpo Consolare per la città di Foggia e provincia e per la Bat e provincia e, avrà la responsabilità di mettersi al servizio dei cittadini delle due comunità, con la grande competenza e disponibilità che ha sempre contraddistinto il suo operato.

Riccardo Di Matteo, di recente è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’importantissimo titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Risultano eletti per il prossimo quinquennio, con decisione palese assunta all’unanimità dai presenti:

Decano: Ioana Gheorghias – Console generale della repubblica di Romania.

Vice Decano: Massimo Salomone – Console (H) del regno dei Paesi Bassi.

Segretario Generale: Pierluigi Rossi – Console (H) della repubblica di Portogallo.

Tesoriere: Giuseppe Iazeolla – Console (H) della repubblica di Estonia.

Consiglio di Decanato:

Ugo Patroni Griffi di Faivano – Console (H) della confederazione Elvetica;

Claudia Patricia Barrientos – Console (H) della repubblica di Guatemala;

Vittorio Dell’Atti – Console (H) della repubblica di Finlandia;

Patrizia Gadaleta – Console (H) della repubblica di Bulgaria;

Vincenzo Chionna – Console (H) della repubblica federale di Germania;

Giorgia Viola Lacasella – Console (H) Capo Verde e Mali;

Francesco Maldarizzi – Console (H) della repubblica del Messico;

Michele Bollettieri – Console (H) della repubblica di San Marino;

Giuseppe Costantino – Console (H) della repubblica di Costa Rica;

Luigi De Santis – Console dello stato di Israele.

Collegio Dei Probiviri:

Fabio Di Cagno – Console (H) del Principato di Monaco – Presidente;

Carlo Capone – Console (H) del regno di Norvegia – Componente;

Felice Panaro – Console (H) del regno del Belgio – Componente;

Collegio dei Revisori:

Marina Lalli – Console (H) del regno di Svezia – Presidente;

Alessandro Adriani – Console (H) della repubblica di Bielorussia – Componente

Antonio Dell’Aquila – Console (H) della repubblica del Cile – Componente

Delegati per le Regioni e per le Province:

Franco Ciufo – Console (H) El Salvador a Campobasso – Delegato CC per le regioni Basilicata e Molise

Giuseppe Acierno – Console (H) della repubblica di Polonia – Delegato CC per la città di Brindisi;

Riccardo di Matteo – Console (H) della repubblica Ceca – Delegato CC per la città di Foggia e per la provincia Bat;

Marzio Musolino – Console (H) della repubblica d’Austria – Delegato CC per la città di Lecce;

Giuseppe Saracino – Console (H) della repubblica di Lituania – Delegato CC per la città di Taranto.