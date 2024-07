Manfredonia. Domenico La Marca: "Rispetta, cura, ama Manfredonia. Ripuliamo insieme la spiaggia"

Manfredonia. “In campagna elettorale ho parlato molto di partecipazione, responsabilità condivise, collaborazione con i cittadini. Alcuni credevano fossero solamente slogan elettorali, ma non è così. Qualche giorno fa, fra i commenti di una testata giornalistica locale, qualcuno mi chiedeva di intervenire sulla pulizia del lungomare di Manfredonia. Se è vero che la pulizia e il decoro urbano saranno temi centrali per il futuro della città, che monitoreremo e implementeremo a breve, è pur vero che non si può non denunciare una mancanza di attenzione e responsabilità da parte di una parte di cittadini. Molte strade, parchi e zone pubbliche sono in condizioni critiche non solo per la mancanza di pulizia ordinaria, ma sopratutto per l’inciviltà di molti che considerano gli spazi pubblici una terra di nessuno.