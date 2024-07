“Il Comune affida la realizzazione, tra gli altri, di interventi di pronto intervento sociale, con scadenza a lungo termine, in favore di persone in condizioni di povertà estrema o marginalità. Il soggetto affidatario coincide con una costituenda associazione di scopo sociale, avente come capofila un consorzio di cooperative sociali, con sede lungo la strada statale Foggia-Manfredonia.

L‘affidamento di tali attività presenta un importo complessivo stimato pari a € 225.500,00. Il Comune deve controllare l’esatto svolgimento delle attività sociali in questione e liquidare ancora somme consistenti a beneficio del consorzio, il quale emette le fatture. Ora, poiché la normativa vigente vieta rigorosamente conflitti d’interesse anche in via potenziale, chiedo pubblicamente se esistano o meno legami di parentela o affinità tra amministratori comunali, già insediatisi, e titolari di cariche o dipendenti in seno al consorzio di cooperative sociali suddetto.

Attendiamo una replica puntuale ed esaustiva. Non vorremmo essere indotti ad interessare l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la magistratura per tutte le valutazioni del caso.”

Lo dice in una nota Ugo Galli, già candidato a sindaco del Comune di Manfredonia.