“Nelle scorse ore, a Palazzo San Domenico, ho incontrato la dott.ssa Rachele Grandolfo che, negli ultimi mesi, ha guidato la città di Manfredonia in qualità di commissario prefettizio. È stato un momento importante di confronto, di dialogo e di prospettiva.

Il lavoro fatto dalla commissaria, incentrato in larga parte anche sull’efficienza della macchina amministrativa e su percorsi legati alla trasparenza e alla legalità, verrà proseguito dalla mia amministrazione, facendo sempre di più su queste due tematiche.

Con la commissaria, inoltre, c’è stata una ricognizione del bilancio dell’ente, un tema delicato e complesso che a breve, con la nomina dell’assessore al ramo dedicato, analizzeremo in maniera puntuale e precisa per operare e fare scelte lungimiranti e non legate al contingente.

Ringrazio la dott.ssa Grandolfo per l’impegno e la dedizione di questi ultimi mesi. La città di Manfredonia, ora, è pronta a camminare da sola.”

Lo dice in una nota il sindaco Domenico La Marca.