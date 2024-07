Manfredonia. "URGENTE!! Serve sangue 0 Negativo per interventi operatori urgenti!"

“URGENTE!! Serve sangue 0 Negativo per interventi operatori urgenti! Chi è nelle condizioni di poter donare può recarsi presso la Sezione di Medicina Trasfusionale dell Ospedale San Camillo di Manfredonia, domani e lunedì.”

E’ quanto è stato riportato oggi sui social dalla Fidas Manfredonia.