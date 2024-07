Milano, trans bloccata a manganellate: vigile condannato a 10 mesi

Un agente di Polizia locale è stato condannato a dieci mesi con il rito abbreviato per lesioni aggravate, in relazione al caso della donna transessuale di 43 anni, aggredita con calci e manganellate, anche alla testa, e immobilizzata con spray al peperoncino nella zona Bocconi, nel maggio 2023. La decisione è stata presa dal gup di Milano, Patrizia Nobile, che ha accolto la richiesta del pm Giancarla Serafini.

Altri due agenti sono stati rinviati a giudizio per lesioni e falso, insieme alla stessa 43enne, accusata di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicare la propria identità e ricettazione in merito a una tessera per i trasporti pubblici trovata in suo possesso. Altri agenti, accusati solo di falso in relazione al rapporto redatto sull’intervento, sono stati prosciolti perché il fatto non costituisce reato.

Il processo per i rinviati a giudizio inizierà il prossimo 14 novembre davanti ai giudici della Nona sezione penale.

Lo riporta Ansa.it