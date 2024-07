Riuniti Foggia: faro di eccellenza per la Neonatologia in Puglia. Rinaldi: "Oltre 2000 parti annui" (anteprima)

Foggia, 05 luglio 2024 – Il Policlinico di Foggia si conferma come il centro ospedaliero con il più alto numero di nascite nella Regione Puglia, registrando circa 2500 parti all’anno. In un’intervista esclusiva, il Dott. Matteo Rinaldi, Dirigente Medico e Referente del Nido e del Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN) del Policlinico di Foggia, ha illustrato l’importanza del Reparto di Patologia Neonatale, definito come centro di eccellenza e alta specializzazione. “Il nostro reparto è un punto di riferimento non solo per Foggia ma anche per l’intera Capitanata, la BAT e Bisceglie,” ha dichiarato il Dott. Rinaldi, sottolineando l’importanza di una rete sanitaria integrata e specializzata.

L’Eccellenza del Reparto di Patologia Neonatale

Il Reparto di Patologia Neonatale del Policlinico di Foggia offre cure altamente specializzate per i neonati con patologie complesse, garantendo un livello di assistenza che lo rende un punto di riferimento a livello regionale. Questo reparto non solo si distingue per l’elevata qualità delle cure, ma funge anche da Centro Hub, assicurando il coordinamento e il supporto per i centri periferici (spoke) della regione.

Il Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN)

Il servizio STEN è un elemento essenziale della rete di emergenza neonatale del Policlinico di Foggia. Questo servizio garantisce il trasporto sicuro e rapido dei neonati in condizioni critiche dai centri periferici – SPOKE, tra cui San Severo, Cerignola, San Giovanni Rotondo, Bisceglie, Trani, Andria e Barletta – verso il centro di eccellenza del Policlinico. “Il nostro obiettivo è assicurare che ogni neonato riceva le cure necessarie nel minor tempo possibile,” ha spiegato il Dott. Rinaldi, evidenziando l’efficacia e l’importanza di una rete di trasporto ben strutturata.

Il Futuro del Reparto, del Nido e del Servizio STEN

Guardando al futuro, il Dott. Rinaldi ha discusso le prospettive di sviluppo del reparto, del nido e del servizio STEN. “Stiamo lavorando per implementare nuove tecnologie e migliorare continuamente i nostri servizi,” ha affermato. Le iniziative future prevedono l’espansione delle capacità operative e l’adozione di innovazioni tecnologiche per garantire il massimo della qualità e della sicurezza per i piccoli pazienti.

Il Policlinico di Foggia continua a essere un punto di riferimento essenziale per la neonatologia in Puglia, grazie all’impegno costante di professionisti dedicati come il Dott. Rinaldi e il suo team. Con il suo elevato livello di specializzazione e un efficiente servizio di emergenza, il Policlinico rappresenta una risorsa inestimabile per la salute dei neonati nella regione.

