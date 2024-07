Salvini: "L'Italia ha bisogno di infrastrutture"

“Si parte finalmente, ed è una gioia. Ieri eravamo all’estremo nord, in Cadore, dove attendevano da 50 anni delle strade ora in lavorazione; oggi siamo in Salento per portare maggiore sicurezza, velocità e lavoro a un territorio straordinario.

Il mio impegno è di trovare i fondi necessari per estendere i lavori fino a Santa Maria di Leuca. Dopo decenni di promesse mancate, oggi è una giornata importante. Il mio obiettivo è superare tutti gli ostacoli posti da chi non vuole fare nulla: non vogliono strade, ponti, dighe, porti, ma l’Italia ha bisogno di infrastrutture,” ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo al Museo Archeo Industriale Di Terra D’Otranto di Maglie (Lecce) durante la conferenza stampa per la consegna dei lavori dello Stralcio 1 del Primo Lotto dell’Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca SS 275 “di Santa Maria di Leuca”. All’evento erano presenti anche il ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Quando le aziende sono messe nelle condizioni di lavorare, di solito finiscono anche prima della data di consegna. Qui c’è anche Anas che vigilerà, e io con loro, settimana per settimana, monitorando l’avanzamento dell’opera. Sono assolutamente fiducioso e stiamo già cercando i fondi per completare tutti gli interventi. Oggi consegniamo i lavori all’impresa e conto di tornare in estate per parlare con gli operai, gli ingegneri e i tecnici,” ha aggiunto il ministro.

Salvini ha ribadito che “la Maglie-Leuca è attesa da decenni ed è fondamentale per il territorio. Lavoriamo con le Regioni e i Comuni in tutta Italia: il mio Ministero stanzia miliardi di euro per i trasporti pubblici locali, comunali e regionali. Stiamo spendendo centinaia di milioni di euro per l’acquisto di nuovi vagoni per l’alta velocità. Investiamo in strade e ferrovie, una cosa non deve escludere l’altra.”

Lo riporta Ansa.it