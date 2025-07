A Bari al via i saldi estivi, sconti medi fra 20 e 30%

Complice il gran caldo e la concomitanza con il weekend, i saldi a Bari sono partiti senza code nei negozi più ambiti o particolari assembramenti. Si attende un maggior afflusso probabilmente nel pomeriggio quando, dopo una mattinata al mare le persone torneranno in città per fare acquisti. Dal centro alla periferia sulle vetrine sono esposti sconti che, almeno in questi primi giorni, oscillano mediamente fra il 20 il 30 per cento.

Quest’anno i saldi sono accompagnati dalle preoccupazioni espresse da alcuni commercianti, per i quali la stagione degli sconti è troppo anticipata. Un problema evidenziato anche dall’assessore comunale allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, secondo il quale “è arrivato il momento di rivedere il sistema dei saldi, perché iniziano ormai troppo presto.

Rappresentano sicuramente un’occasione importante per le attività commerciali, ma dovrebbero essere fatti alla fine della stagione, oppure vanno liberalizzati, coinvolgendo anche la Regione in modo da renderli convenienti sia per i cittadini sia per o commerciati”. “Stamattina – conclude l’assessore – i commercianti che ho incontrato lamentavano proprio questo aspetto, raccontando che in passato i saldi erano a settembre e a fine febbraio”.

Lo riporta l’ANSA