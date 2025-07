BCC San Giovanni Rotondo, la banca che cresce insieme al territorio

Un modello di banca profondamente legato al territorio, capace di unire tradizione e innovazione, crescita economica e coesione sociale. È questo il profilo della BCC di San Giovanni Rotondo, l’unica banca nata e attiva in provincia di Foggia, con un radicamento forte nel Gargano e uno sguardo sempre più rivolto all’intera Capitanata. Numeri importanti testimoniano la solidità dell’istituto: 11 filiali operative, oltre 30.000 clienti, 2.200 soci, 93 collaboratori e 115 dipendenti. Una realtà cooperativa che continua a crescere, puntando sul principio della mutualità e sulla valorizzazione delle risorse locali. “Siamo una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio cardine – spiega il presidente Giuseppe Palladino –. Operiamo per soddisfare i bisogni finanziari di soci e clienti, offrendo soluzioni personalizzate. Tutto ciò che raccogliamo viene reinvestito sul territorio: famiglie e imprese trovano nella nostra banca un punto di riferimento concreto, in grado di generare un circolo virtuoso di sviluppo e occupazione”.

L’espansione: nuove filiali a Cerignola e Mattinata

In un periodo in cui molte banche chiudono sportelli, soprattutto nei piccoli centri, BCC San Giovanni Rotondo va in controtendenza. Dopo aver consolidato la propria presenza sul Gargano, l’istituto ha avviato un piano di espansione che coinvolge l’intera provincia di Foggia. “Entro fine anno apriremo una filiale a Cerignola, e a breve anche a Mattinata, dove un altro grande istituto ha abbandonato il territorio – annuncia Palladino –. Stiamo anche valutando l’apertura di nuovi sportelli sui Monti Dauni, rispondendo così alle richieste di diversi sindaci. Le grandi banche del nord chiudono? Noi apriamo, perché crediamo nelle potenzialità delle aree interne e vogliamo colmare i vuoti lasciati da chi ha smesso di investire in questi territori”.

Il 2023 ha fatto registrare una flessione nella domanda di credito, sia da parte delle famiglie che delle imprese, complice l’aumento dei tassi d’interesse. Tuttavia, i segnali più recenti sono incoraggianti. “Negli ultimi mesi – sottolinea il presidente – stiamo assistendo a una ripresa: crescono le richieste di mutui, soprattutto da parte dei giovani, anche se spesso acquistano casa fuori provincia, e questo come banca del territorio ci dispiace. Per le imprese il 2024 è partito lentamente, ma grazie ai nuovi strumenti di finanza agevolata messi in campo dalla Regione Puglia, il sistema produttivo locale sta ricominciando a muoversi”.

BCC San Giovanni Rotondo si distingue anche per il forte impegno nel sociale e nella promozione culturale. Numerose le iniziative a sostegno delle Caritas locali attraverso campagne di raccolta fondi, così come gli eventi letterari che animano i comuni sede di filiale. Un ruolo centrale è svolto da Gargano Vita, la mutua del credito cooperativo che rappresenta il braccio operativo della banca sul piano sociale. “Abbiamo finanziato il camper della salute, che in queste settimane sta attraversando tutta la provincia – conclude Palladino –. È un modo concreto per essere vicini alle persone, specie quelle più fragili. Il nostro modello di banca non si limita a fornire servizi finanziari, ma si pone come motore di sviluppo economico e sociale”.

Lo riporta l’immediato.net