Foggia, ore decisive per il futuro: attesa la risposta di Delio Rossi

Sono giorni cruciali per il futuro del Foggia Calcio. La programmazione per la prossima stagione, già in ritardo sui tempi, richiede ora risposte concrete e decisioni rapide. Al centro delle attenzioni c’è il possibile ritorno di Delio Rossi sulla panchina rossonera: dopo i primi contatti telefonici, il patron Nicola Canonico è in attesa di un segnale da parte del tecnico romagnolo per un incontro risolutivo. Canonico ha illustrato a grandi linee il progetto per la stagione 2025-2026, basato su un mix di giovani talenti ed elementi di esperienza, con un occhio attento alla sostenibilità economica. Un piano ambizioso ma realistico, che dovrà ora incontrare il favore dell’ex allenatore di Lazio e Fiorentina. La risposta di Rossi è attesa a breve: entro l’inizio della prossima settimana si saprà se ci sarà un secondo capitolo tra il tecnico e il club dauno, dopo la breve parentesi del passato.

Nel frattempo, il Foggia sembra aver risolto un altro nodo importante: quello del centro sportivo. Dopo il diniego ricevuto dal Comune per l’utilizzo del campo della Croci Nord e un’apertura da parte del sindaco di Apricena, Antonio Potenza, sul campo comunale, la società avrebbe optato per Trinitapoli. Sarà lì che la prima squadra si allenerà e dove si disputeranno le partite del settore giovanile.

Nella giornata di ieri si è tenuto un primo sopralluogo presso l’impianto sportivo, recentemente oggetto di lavori di adeguamento. La struttura ha ottenuto il via libera da parte dell’ente proprietario, e tutto lascia pensare che sarà proprio Trinitapoli a diventare il nuovo quartier generale rossonero. Con la questione logistica in via di definizione, resta da sciogliere il nodo più importante: la guida tecnica. Il futuro del Foggia passerà anche – e soprattutto – dalla decisione di Delio Rossi.

