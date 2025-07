Foggia tra le aree più roventi del pianeta: 49 gradi al suolo, come nel Sahara

FOGGIA – Non è solo una delle città più calde d’Italia, ma tra i luoghi con le temperature più estreme dell’intero pianeta. A dirlo non sono sensazioni, ma dati scientifici: secondo le rilevazioni satellitari effettuate dal Sentinel-3, il satellite del programma Copernicus della Commissione Europea, la temperatura del suolo a Foggia ha toccato i 49 gradi il 29 giugno scorso. Un dato da record, che eguaglia i livelli raggiunti nel deserto del Sahara. Peggio ha fatto soltanto Siviglia, in Spagna, dove il sensore europeo ha registrato una temperatura al suolo di ben 54 gradi, rendendo la città andalusa la più calda d’Europa in quel giorno. Foggia e la sua provincia, intanto, continuano a vivere un’estate infuocata: le temperature dell’aria restano stabilmente vicine ai 40 gradi, con una percezione ancora più elevata a causa dell’umidità.

Ma il caldo non si limita alla terraferma. Anche il mare si scalda. I più recenti monitoraggi parlano infatti di un’anomalia termica preoccupante: la temperatura superficiale delle acque è salita oltre i 3 gradi rispetto alla media climatologica, con i picchi più marcati registrati attorno alle Isole Tremiti. Un fenomeno che conferma come l’ondata di calore stia interessando in maniera profonda e trasversale tutto l’ecosistema della Capitanata. I dati non riguardano la temperatura dell’aria, ma quella del suolo, rilevata grazie all’analisi della radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, spesso ben più elevata rispetto ai valori atmosferici registrati dalle stazioni meteo tradizionali.

Secondo gli esperti, la situazione resterà critica almeno fino all’inizio della prossima settimana. Solo allora si intravede una leggera attenuazione del caldo estremo, con una possibile e temporanea pausa dell’anticiclone africano che domina la scena meteorologica da giorni. Nel frattempo, la provincia di Foggia continua a bruciare. In senso letterale.

Lo riporta Telesveva.it