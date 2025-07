San Marco in Lamis dichiara guerra all’abbandono dei rifiuti: 50 sanzioni in 5 mesi grazie alle fototrappole ph FoggiaToday.it

Cinque mesi di monitoraggi costanti, decine di infrazioni documentate e una strategia ben definita per contrastare una delle piaghe più gravi per l’ambiente urbano e rurale: l’abbandono illecito dei rifiuti. È questo il bilancio dell’attività ambientale condotta dal Comune di San Marco in Lamis da gennaio a maggio 2025, grazie all’utilizzo delle fototrappole mobili dislocate strategicamente sul territorio. Uno strumento che si è rivelato determinante: in appena cinque mesi, sono stati identificati e sanzionati 50 trasgressori, mentre sono ancora in fase di analisi ulteriori video che potrebbero portare a nuove multe. Le immagini hanno documentato comportamenti incivili di ogni genere: dai sacchetti abbandonati nei cestini urbani ai rifiuti ingombranti lasciati nelle aree extraurbane, fino al conferimento scorretto dei materiali indifferenziati.

L’attività di videosorveglianza ha messo in luce un dato preoccupante: oltre il 90% delle infrazioni è riconducibile a cattive abitudini consolidate, nonostante il sistema di raccolta differenziata sia pienamente operativo. Il risultato è un danno ambientale evidente, ma anche un aumento significativo dei costi per la gestione dei rifiuti, che ricade sull’intera comunità. “Continuare a deturpare il nostro territorio con l’abbandono dei rifiuti non è solo un gesto incivile, ma rappresenta un aggravio economico a carico della collettività – ha dichiarato il sindaco Michele Merla –. Ogni intervento straordinario di bonifica ha un costo che finisce sulle spalle dei cittadini. I luoghi pubblici sono un patrimonio comune, non terra di nessuno. Serve responsabilità, collaborazione e rispetto. Ringrazio l’assessore all’Ambiente, Luigi Tricarico, per l’impegno costante in questa battaglia di civiltà”.

Le fototrappole sono state installate in diversi punti del territorio, seguendo le segnalazioni dei cittadini e del gestore del servizio di igiene urbana. Questo ha permesso non solo di sorprendere in flagranza i trasgressori, ma anche di mappare le zone più colpite dal fenomeno, rendendo più efficaci e tempestivi gli interventi delle autorità. “Il nostro impegno nel contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti proseguirà con determinazione – ha affermato il Comandante della Polizia Locale, Pasquale Cappucci –. Vogliamo promuovere una nuova consapevolezza ambientale e garantire un territorio più pulito e decoroso per tutti”.

Oltre all’attività repressiva, l’Amministrazione Comunale rinnova l’appello alla collaborazione dei cittadini, affinché il rispetto delle regole diventi una responsabilità condivisa. Il decoro urbano e la tutela dell’ambiente sono obiettivi raggiungibili solo con l’impegno collettivo.

Lo riporta FoggiaToday.it