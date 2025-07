Vieste sold out, nei mesi estivi media di 120mila turisti ma c'è solo un'ambulanza

In un’estate che registra già il tutto esaurito sul Gargano, Vieste si ritrova ancora una volta a fare i conti con una cronica carenza di servizi sanitari. A denunciarlo, con toni decisi, è il sindaco Giuseppe Nobiletti, che nei giorni scorsi ha partecipato alla riunione della III Commissione Sanità del Consiglio regionale della Puglia, tenutasi a Bari. Un incontro in cui – come ha sottolineato lo stesso primo cittadino – erano presenti rappresentanti della Asl, ma assenti gli altri sindaci del territorio garganico. «A Vieste – ha dichiarato Nobiletti – c’è una sola ambulanza del 118, spesso priva di medico a bordo, anche durante i turni più critici del periodo estivo, quando la popolazione supera le 120 mila presenze, come attestano i dati Istat». Un’emergenza che si ripete puntualmente ogni anno e che, secondo il sindaco, continua a essere ignorata dalle istituzioni, nonostante Vieste in estate si trasformi in una vera e propria città, con esigenze sanitarie proporzionali.

Il primo cittadino ha anche ricordato che in passato l’Asl di Foggia aveva previsto incentivi fino a 95 euro l’ora per i medici in pensione, ma quest’anno le risorse risultano insufficienti. Da qui la proposta di legare le indennità estive a un impegno anche nei mesi invernali, per garantire continuità assistenziale e superare l’idea che la sanità sia «un lusso stagionale». Non è mancata la stoccata all’indirizzo dell’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, assente all’incontro. «Mi auguro – ha detto Nobiletti – che il tema venga affrontato con serietà e responsabilità, perché la salute non può essere considerata solo un’opzione temporanea».

La risposta dell’assessore non si è fatta attendere. Piemontese ha riconosciuto la gravità della situazione, ricordando come la carenza di personale medico, in particolare nei servizi di emergenza-urgenza, sia un problema di portata nazionale. «In Puglia – ha spiegato – a fronte di 530 medici previsti nel 118, ne sono in servizio solo 198. Nella provincia di Foggia, su 128 necessari, ne operano appena 50. E la situazione non è diversa nelle altre aree turistiche, come il Salento e la provincia di Taranto». Tuttavia, l’assessore ha annunciato alcuni provvedimenti immediati: dal 4 luglio le ambulanze attive a Vieste sono salite a due, mentre sull’intero territorio del Gargano – Vieste, Peschici e Vico – è operativo l’elisoccorso anche per i codici arancioni, oltre che per quelli rossi.

Inoltre, è stato chiuso in queste ore un accordo con i sindacati dei medici, valido dal 1° luglio al 30 settembre, che prevede un incentivo di 77 euro all’ora – dopo le prime 160 ore mensili – per i medici del 118 in servizio nelle aree svantaggiate, come quella garganica. Una risposta che prova a mettere una toppa a una situazione strutturale ancora fragile, mentre la stagione estiva entra nel vivo e la sicurezza sanitaria dei cittadini e dei turisti resta una priorità da garantire.

