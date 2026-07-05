Aggressione alla stazione di Foggia, Rita Colonna rompe il silenzio: «Non accetterò più intimidazioni»

FOGGIA – Dopo cinque anni di silenzio, Rita Colonna, presidente dell’Associazione Angeli 2021 APS, ha deciso di raccontare pubblicamente una serie di episodi che, a suo dire, avrebbero caratterizzato il suo impegno nel sociale. L’ultimo, riferisce, sarebbe avvenuto alcuni giorni fa presso la stazione ferroviaria di Foggia.

Secondo quanto dichiarato dalla presidente dell’associazione, mentre attendeva una socia sarebbe stata avvicinata da alcuni tassisti che l’avrebbero insultata, definendola «abusiva», e durante il concitato confronto avrebbe anche subito uno spintone. Colonna precisa di non aver visto chi materialmente l’abbia spinta, poiché si trovava di spalle, ma afferma di essersi sentita intimidita dall’accaduto.

«Oggi quel silenzio non mi tutela più», scrive in una lunga nota, spiegando di aver scelto finora di non alimentare polemiche, confidando nell’operato delle istituzioni e presentando denuncia per ogni episodio subito.

Nel suo intervento, Colonna ricorda altri fatti che sostiene di aver denunciato nel corso degli ultimi cinque anni: minacce, aggressioni verbali, il furto della propria autovettura, l’incendio di un veicolo, il danneggiamento del parabrezza e altri episodi intimidatori.

La presidente respinge inoltre con fermezza ogni accusa di abusivismo. «Non sono mai stata abusiva», afferma, sottolineando che l’Associazione Angeli 2021 APS opera come ente di promozione sociale senza scopo di lucro e nel rispetto della normativa vigente. Secondo quanto dichiarato, tutta la documentazione amministrativa dell’associazione sarebbe regolare e le attività verrebbero svolte con le necessarie autorizzazioni.

Nel messaggio viene inoltre ripercorsa l’attività dell’associazione, che in questi anni ha promosso servizi di trasporto sociale, iniziative dedicate a bambini, anziani e persone con disabilità, oltre a numerosi progetti di volontariato.

Colonna ribadisce di non aver mai agito per interesse personale e rivendica il lavoro svolto dall’associazione: «Il volontariato non si combatte, si costruisce», scrive, aggiungendo che nessuno dovrebbe essere screditato per l’impegno profuso a favore della comunità.

Nella parte conclusiva del suo intervento, la presidente sottolinea di non voler più tollerare episodi di diffamazione, insulti o aggressioni. «Continuerò a tutelare la mia persona e l’associazione in tutte le sedi competenti, come ho sempre fatto», afferma, assicurando che proseguirà il proprio impegno sociale «con onestà, trasparenza e amore verso la comunità».

«Il rispetto non è un favore. È un diritto che spetta a tutti», conclude la nota firmata da Rita Colonna, presidente dell’Associazione Angeli 2021 APS.