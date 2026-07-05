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Home // Cerignola // Assalto al bancomat di Marsicovetere, arrestato a Cerignola un 30enne ricercato

MARSICOVETERE CERIGNOLA Assalto al bancomat di Marsicovetere, arrestato a Cerignola un 30enne ricercato

È stato rintracciato e arrestato a Cerignola un uomo di 30 anni, con precedenti di polizia

carabinieri notte (immagine d'archivio), fonte arezzoweb

carabinieri notte (immagine d'archivio), fonte arezzoweb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA – È stato rintracciato e arrestato a Cerignola un uomo di 30 anni, con precedenti di polizia, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito delle indagini sull’assalto al bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena di Marsicovetere (Potenza), avvenuto nella notte del 27 dicembre 2025.

L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio del 29 giugno dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Cerignola. L’uomo, che si era reso irreperibile dopo l’emissione del provvedimento cautelare disposto il 22 giugno dal Gip del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato condotto nel carcere di Foggia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 30enne farebbe parte del gruppo che, nella notte del 27 dicembre scorso, avrebbe assaltato lo sportello Atm della banca utilizzando un ordigno esplosivo artigianale, la cosiddetta “marmotta”. L’esplosione provocò ingenti danni alla filiale e consentì ai malviventi di impossessarsi di circa 4.670 euro in contanti.

Per mettere a segno il colpo, la banda avrebbe rubato un’autovettura poi incendiata durante la fuga nel tentativo di eliminare le tracce. Successivamente i componenti del gruppo sarebbero fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata, inseguiti dai Carabinieri della Stazione di Pignola. Durante la fuga avrebbero disseminato la carreggiata di chiodi a quattro punte, causando la foratura degli pneumatici dell’auto di servizio dell’Arma e mettendo a rischio l’incolumità dei militari e degli altri utenti della strada.

L’arresto rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza e condotta dall’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Viggiano. Attraverso l’analisi dei movimenti degli indagati e i riscontri raccolti sul territorio, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il quadro indiziario che ha portato all’emissione della misura cautelare.

Il Gip del Tribunale di Potenza ha contestato all’indagato, in concorso con altri, i reati di rapina aggravata e violenza a pubblico ufficiale, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e disponendo la custodia cautelare in carcere. Lo riporta basilicatanotizie.net.

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