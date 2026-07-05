Assurdo a Manfredonia. Tamponamento degenera in una violenta aggressione: uomo colpito alla testa con una bottiglia

MANFREDONIA – Un tamponamento si è trasformato in una violenta aggressione nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 58, nei pressi del Regio Hotel Manfredi, in agro di Manfredonia.

L’episodio è avvenuto intorno al km 11 della provinciale che collega San Giovanni Rotondo a Manfredonia. Secondo la ricostruzione denunciata dalla vittima, un cittadino ghanese regolarmente residente in Italia, il sinistro sarebbe stato seguito da un’aggressione da parte di alcuni giovani.

L’uomo ha raccontato che, dopo essere stato tamponato, è sceso dall’auto per chiedere spiegazioni agli occupanti dell’altro veicolo. In quel momento, riferisce, sarebbero sopraggiunte altre due automobili e alcuni dei presenti avrebbero iniziato ad aggredirlo verbalmente e fisicamente.

Nel corso della colluttazione, uno degli aggressori lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia, provocandogli una ferita con un abbondante sanguinamento.

Soccorso dal personale del 118, il cittadino ghanese è stato trasportato all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove è stato medicato e sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso, tra cui Tac, radiografie ed esami clinici.

I rilievi del sinistro e le indagini sono affidati agli agenti della Polizia Stradale di San Severo, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Agli investigatori sarebbero stati consegnati anche fotografie e video realizzati subito dopo l’aggressione, elementi che potrebbero risultare utili per l’identificazione dei responsabili.

L’episodio è stato denunciato anche attraverso la Guap – Ghana Union Association Puglia. In un video diffuso dall’associazione, la vittima racconta quanto accaduto, definendo l’aggressione un episodio di estrema gravità e chiedendo che vengano individuati i responsabili.

Le indagini della Polizia Stradale proseguono per accertare ogni responsabilità e chiarire le circostanze che hanno portato all’escalation di violenza dopo il tamponamento. Lo riporta foggiatoday.it.