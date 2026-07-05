A pochi minuti dal centro di Manfredonia si trova uno dei luoghi più visitati della Puglia: la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto.

Qui storia, archeologia e arte contemporanea convivono in uno scenario unico, grazie alla celebre installazione in rete metallica realizzata dall’artista Edoardo Tresoldi nel 2016. L’opera ricostruisce i volumi dell’antica basilica paleocristiana senza alterare i resti archeologici, creando un dialogo tra passato e presente.

Dove si trova

La Basilica sorge nell’area dell’antica Siponto, a circa due chilometri da Manfredonia.

L’area è facilmente raggiungibile:

in automobile;

in bicicletta;

con una passeggiata dal lungomare;

tramite i collegamenti urbani.

Il sito fa parte del Parco Archeologico di Siponto, che conserva testimonianze dell’antica città romana e medievale.

Una storia lunga quasi duemila anni

Prima della nascita di Manfredonia esisteva Siponto.

Per secoli fu uno dei porti più importanti dell’Adriatico meridionale, punto di riferimento per commerci e pellegrinaggi.

Nel Medioevo la città iniziò a decadere anche a causa di eventi sismici e dell’impaludamento dell’area, favorendo la fondazione della nuova Manfredonia nel XIII secolo. Oggi il Parco Archeologico conserva le tracce di questa lunga storia.

La Basilica romanica

Il monumento oggi visibile è uno dei più importanti esempi di romanico pugliese.

La chiesa, consacrata nel 1117, presenta una pianta quasi quadrata e custodisce una suggestiva cripta, oltre a elementi architettonici che testimoniano l’incontro di culture diverse nel Medioevo.

L’opera di Edoardo Tresoldi

Nel 2016 l’artista Edoardo Tresoldi ha realizzato l’installazione “Dove l’arte ricostruisce il tempo”, ricostruendo con una struttura in rete metallica alta circa 14 metri il volume dell’antica basilica paleocristiana. L’intervento è nato come progetto di valorizzazione del sito archeologico ed è diventato un’icona internazionale.

Perché tutti la fotografano

La particolarità dell’opera è la sua trasparenza.

A seconda della luce del sole cambia completamente aspetto.

All’alba e al tramonto la struttura sembra quasi sospesa nel cielo.

Di sera, con l’illuminazione, assume un’atmosfera ancora più suggestiva.

Per questo motivo è diventata uno dei monumenti più fotografati della Puglia.

Quanto dura la visita

Per visitare con calma il complesso monumentale sono sufficienti circa 45-60 minuti.

Chi ama la fotografia può dedicare più tempo all’esplorazione del sito nelle diverse ore della giornata.

Quando visitarla

I periodi migliori sono:

primavera;

inizio estate;

settembre;

autunno.

Durante luglio e agosto è consigliabile arrivare nelle prime ore del mattino oppure nel tardo pomeriggio.

Cosa vedere nei dintorni

Dopo la visita è possibile raggiungere in pochi minuti:

Castello di Manfredonia;

Porto Turistico;

Lungomare del Sole;

Centro Storico;

Spiagge di Siponto.

Cinque curiosità

1. È una delle opere d’arte contemporanea più conosciute d’Italia

L’installazione di Tresoldi è stata pubblicata da numerose riviste internazionali di arte e architettura.

2. La basilica “fantasma”

Molti visitatori la chiamano così perché la struttura lascia vedere il paesaggio attraverso la rete metallica.

3. Alta circa 14 metri

L’opera ricostruisce fedelmente il volume dell’antica basilica senza imitare la pietra.

4. Ogni ora cambia aspetto

Luce, ombre e condizioni atmosferiche modificano continuamente la percezione della struttura.

5. È diventata il simbolo turistico di Siponto

Negli ultimi anni è una delle mete più ricercate da chi visita il Gargano.

FAQ

Quanto dista Siponto da Manfredonia?

Circa due chilometri dal centro cittadino.

Chi ha realizzato la basilica in rete metallica?

L’artista italiano Edoardo Tresoldi, nell’ambito di un progetto di valorizzazione del sito archeologico.

Vale la pena visitarla?

È uno dei siti culturali più rappresentativi del territorio e unisce archeologia, architettura e arte contemporanea in un unico percorso.