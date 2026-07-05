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Home // Economia // Carburanti, dopo stop taglio accise tornano a salire benzina e gasolio: diesel oltre i 2 euro in autostrada

ACCISE TAGLIO Carburanti, dopo stop taglio accise tornano a salire benzina e gasolio: diesel oltre i 2 euro in autostrada

Il prezzo medio nazionale in modalità self service lungo la rete stradale è pari a 1,841 euro al litro per la benzina

Asl Foggia, Cera: "In arrivo nuova tac a san severo, ma a cerignola apparecchiature ancora rotte" Nota del consigliere regionale Napoleone Cera "Apprendiamo con favore l'arrivo, finalmente, di una nuova Tac all'ospedale di San Severo, ma non possiamo ignorare le sfide che il nostro sistema di diagnostica radiologica sta affrontando. Tra mille carenze e criticità, a partire dai macchinari malfunzionanti e mai riparati, col risultato di avere costantemente infinite liste di attesa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, citiamo i radiografi portatili dell'ospedale di Cerignola: il tempo passa, ma i due apparecchi restano spenti e ancora in attesa di manutenzione. I radiografi, come è noto, vengono utilizzati in reparto e in corsia e sono utili per effettuare gli esami diagnostici alle persone con difficoltà a deambulare. Inoltre, proprio a San Severo, le agende per la prenotazione della risonanza magnetica sono addirittura chiuse, mentre per una tac bisogna aspettare minimo sei mesi. Continuiamo, quindi, a tenere alta la guardia e suonare la sveglia all'Asl di Foggia per tutelare gli interessi dei cittadini"./comunicato

ANSA/TINO ROMANO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2026
Economia // Focus //

ROMA – Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo la fine del taglio temporaneo delle accise, scaduto il 3 luglio. Per il secondo giorno consecutivo benzina e gasolio registrano aumenti, con il diesel self service che in autostrada supera nuovamente la soglia dei 2 euro al litro.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), aggiornati a domenica 5 luglio 2026, il prezzo medio nazionale in modalità self service lungo la rete stradale è pari a 1,841 euro al litro per la benzina, in aumento rispetto agli 1,820 euro del giorno precedente, e 1,922 euro al litro per il gasolio, contro gli 1,899 euro di sabato.

Sulla rete autostradale gli aumenti risultano ancora più marcati. Il prezzo medio self della benzina raggiunge 1,932 euro al litro (1,907 euro il giorno precedente), mentre il gasolio sale a 2,004 euro al litro, superando nuovamente la soglia psicologica dei due euro (1,978 euro sabato).

La fine dello sconto sulle accise

L’aumento dei prezzi segue la conclusione della misura governativa che aveva ridotto temporaneamente le accise sui carburanti per contenere gli effetti del caro energia e delle tensioni internazionali sul mercato petrolifero.

Il provvedimento, introdotto il 18 marzo 2026 e successivamente prorogato più volte, è terminato il 3 luglio. Lo sconto, comprensivo dell’Iva, valeva 6,1 centesimi di euro al litro sia per benzina sia per gasolio.

L’ultima proroga, disposta con decreto del 5 giugno, aveva fissato fino al 3 luglio un’accisa pari a 622,90 euro ogni mille litri per entrambi i carburanti.

Una misura costata circa 2 miliardi

La riduzione delle accise era stata adottata dal Governo per contrastare il forte aumento dei prezzi dei carburanti registrato durante la primavera, in concomitanza con l’aggravarsi delle tensioni e dei conflitti in Medio Oriente.

Complessivamente, i sette interventi di proroga della misura hanno comportato un costo stimato di circa 2 miliardi di euro per le casse dello Stato.

Con il ritorno alle aliquote ordinarie, gli automobilisti devono ora fare i conti con un nuovo incremento dei prezzi alla pompa: secondo le stime, un pieno può costare circa 3 euro in più rispetto al periodo in cui era in vigore lo sconto sulle accise. Lo riporta rainews.it.

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