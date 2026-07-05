Il Castello di Manfredonia è uno dei simboli più riconoscibili della città sipontina e rappresenta una delle principali attrazioni storiche della provincia di Foggia. Affacciato sul porto, racconta oltre sette secoli di storia attraverso le sue mura, le torri e il patrimonio custodito all’interno del Museo Archeologico Nazionale.

Per chi visita Manfredonia, una tappa al Castello permette di conoscere le origini della città e dell’antica Siponto, uno dei centri più importanti dell’Adriatico meridionale.

La storia del Castello di Manfredonia

La costruzione della fortezza risale al XIII secolo ed è legata alla fondazione della città voluta da Manfredi di Sicilia, figlio dell’imperatore Federico II.

Nel corso dei secoli il Castello è stato ampliato e modificato durante le dominazioni angioina e aragonese, assumendo progressivamente l’aspetto che ancora oggi caratterizza il complesso monumentale.

Le possenti mura e le torri testimoniano il ruolo strategico che Manfredonia ha avuto nei traffici marittimi e nella difesa della costa adriatica.

Il Museo Archeologico Nazionale

All’interno del Castello trova spazio il Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia, che conserva reperti provenienti dall’antica Siponto e da numerosi siti della Capitanata.

Tra le collezioni sono presenti:

reperti della Daunia;

ceramiche di epoca greca e romana;

stele daunie;

oggetti provenienti dagli scavi archeologici del territorio;

testimonianze della vita quotidiana delle popolazioni antiche.

Il museo rappresenta un punto di riferimento per chi desidera approfondire la storia del Gargano e della Puglia settentrionale.

Le torri del Castello

Uno degli elementi che colpiscono maggiormente i visitatori sono le quattro torri angolari.

La loro imponenza rende il Castello facilmente riconoscibile anche dal mare e costituisce uno dei panorami più fotografati di Manfredonia.

Il panorama sul porto

Dall’area del Castello si gode una vista privilegiata sul porto e sul Golfo di Manfredonia.

Nelle giornate limpide il panorama si estende lungo gran parte della costa, offrendo uno scenario molto apprezzato da fotografi e visitatori.

Perché visitare il Castello

Visitare il Castello significa unire arte, archeologia e storia in un unico percorso.

È una meta adatta sia agli appassionati di storia sia alle famiglie che desiderano conoscere meglio il patrimonio culturale del territorio.

Quanto dura la visita

Generalmente una visita richiede tra una e due ore, a seconda del tempo dedicato al museo e agli spazi esterni.

Chi visita Manfredonia può facilmente inserire il Castello all’interno di un itinerario che comprende anche il centro storico, il porto e la Basilica di Siponto.

Come arrivare

Il Castello si trova nel centro cittadino ed è facilmente raggiungibile:

a piedi dal lungomare;

in automobile utilizzando i parcheggi presenti nelle vicinanze;

con i mezzi pubblici urbani.

Quando visitarlo

La primavera e l’autunno sono periodi particolarmente indicati per una visita grazie alle temperature generalmente miti.

Durante l’estate il Castello rappresenta anche un punto di interesse per i numerosi turisti che scelgono Manfredonia come base per visitare il Gargano.

Curiosità

Molti visitatori associano immediatamente il Castello alla città stessa.

La sua immagine compare infatti in numerose fotografie, guide turistiche e materiali promozionali dedicati a Manfredonia.

Cosa vedere nei dintorni

Dopo la visita al Castello è possibile raggiungere facilmente:

il porto turistico;

il lungomare;

il centro storico;

la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto;

le spiagge di Siponto.

Domande frequenti

Dove si trova il Castello di Manfredonia?

Si trova nel centro della città, affacciato sul porto.

Cosa ospita il Castello?

Il Museo Archeologico Nazionale con importanti reperti provenienti dall’antica Siponto e dal territorio della Daunia.

Vale la pena visitarlo?

Per chi visita Manfredonia rappresenta una delle principali attrazioni storiche e culturali della città.