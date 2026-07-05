Manfredonia rappresenta una delle principali porte di accesso al Gargano. Grazie alla sua posizione, può essere raggiunta facilmente in automobile, treno, autobus e dagli aeroporti pugliesi.

Ecco la guida completa per organizzare il viaggio.

Arrivare in auto

Per chi arriva dal Nord Italia l’itinerario più semplice è percorrere l’Autostrada A14 Adriatica fino all’uscita di Foggia, proseguendo poi lungo la SS89 Garganica in direzione Manfredonia.

Chi arriva da Bari impiega mediamente circa un’ora e mezza di viaggio, mentre da Foggia il percorso richiede poco più di trenta minuti in condizioni di traffico regolari.

Arrivare in treno

Manfredonia dispone di una stazione ferroviaria collegata con Foggia.

Per chi proviene da Roma, Milano, Bologna, Napoli o Bari il percorso più semplice consiste nel raggiungere Foggia con i treni nazionali e poi proseguire verso Manfredonia con i collegamenti ferroviari regionali.

Arrivare in autobus

Numerose compagnie collegano Manfredonia con Bari, Foggia e altre città italiane.

Durante il periodo estivo vengono spesso potenziati alcuni servizi diretti verso il Gargano. È sempre consigliabile verificare orari e disponibilità prima della partenza.

L’aeroporto più vicino

Per chi arriva in aereo, gli scali di riferimento sono:

Aeroporto Karol Wojtyła di Bari

È il principale aeroporto della Puglia e dista poco più di 100 km da Manfredonia.

Dallo scalo sono disponibili collegamenti in autobus, auto a noleggio e servizi di trasferimento verso la città.

Aeroporto Gino Lisa di Foggia

Negli ultimi anni lo scalo di Foggia ha ripreso i collegamenti commerciali.

Dall’aeroporto è possibile raggiungere la stazione ferroviaria o utilizzare autobus e taxi per arrivare a Manfredonia.

Come arrivare da Bari

Da Bari il percorso in auto è lungo circa 100 chilometri.

Sono disponibili anche autobus diretti che collegano il capoluogo pugliese con Manfredonia in circa un’ora e mezza, a seconda della corsa scelta.

Come arrivare da Foggia

Foggia rappresenta il principale nodo ferroviario della provincia.

Da qui si può proseguire:

in treno;

in autobus;

in automobile.

La distanza è di circa 40 chilometri.

Quando partire

Nei mesi di luglio e agosto il traffico verso il Gargano aumenta sensibilmente.

Per questo motivo è consigliabile:

partire nelle prime ore del mattino;

evitare le ore di punta del sabato;

verificare eventuali rallentamenti lungo la SS89.

Dove parcheggiare

Una volta arrivati in città sono disponibili parcheggi sia nelle vicinanze del centro storico sia lungo il lungomare.

Durante l’estate è consigliabile arrivare con anticipo nelle zone più frequentate.

Perché visitare Manfredonia

Oltre al mare, la città offre numerose attrazioni:

Castello Svevo-Angioino;

Basilica di Siponto;

Porto turistico;

Lungomare;

Museo Archeologico Nazionale;

Centro storico.

FAQ

Quanto dista Manfredonia da Bari?

La distanza stradale è di poco più di 100 chilometri.

Qual è l’aeroporto più vicino?

Gli aeroporti di riferimento sono Bari Karol Wojtyła e Foggia Gino Lisa.

Si può arrivare in treno?

Sì. Manfredonia è collegata a Foggia, principale nodo ferroviario della provincia