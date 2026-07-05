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CORNETTI CAPELLI “Cornetti con i capelli”, il dolce virale che divide il web: la curiosa creazione

L'insolita creazione nasce in Thailandia, dove il forno artigianale Sai Wan Bake House ha trasformato un classico cornetto in un dessert dall'aspetto decisamente fuori dal comune.

"Cornetti con i capelli", il dolce virale che divide il web: la curiosa creazione arriva dalla Thailandia

"Cornetti con i capelli", il dolce virale che divide il web: la curiosa creazione arriva dalla Thailandia - CORNETTI LEGGO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2026
Attualità //

THAILANDIA – C’è chi li definisce un piccolo capolavoro di creatività e chi, al contrario, li considera uno dei dolci più inquietanti mai apparsi sui social. I cosiddetti “cornetti con i capelli” sono l’ultima tendenza gastronomica diventata virale sul web, capace di raccogliere milioni di visualizzazioni e di dividere gli utenti tra entusiasmo, curiosità e disgusto.

L’insolita creazione nasce in Thailandia, dove il forno artigianale Sai Wan Bake House ha trasformato un classico cornetto in un dessert dall’aspetto decisamente fuori dal comune.

Il procedimento è semplice, ma il risultato è sorprendente. Il cornetto viene farcito con una crema dalla consistenza molto densa, successivamente spinta verso l’esterno attraverso una serie di piccoli fori praticati sulla superficie.

L’effetto finale ricorda una folta capigliatura, tanto da far sembrare il dolce un personaggio dei cartoni animati. Proprio questa caratteristica ha contribuito a renderlo uno dei contenuti più condivisi degli ultimi giorni.

Il video fa il giro del web

A far esplodere il fenomeno è stato un video pubblicato dal portale Dexerto sulla piattaforma X, che ha rapidamente raggiunto milioni di utenti.

Nei commenti si è acceso il dibattito. Molti utenti sostengono che, al di là dell’aspetto insolito, il cornetto sembri particolarmente goloso e invitante. Altri, invece, ammettono che l’effetto visivo sia talmente realistico da rendere difficile persino immaginare di assaggiarlo.

La nuova frontiera dei dolci “instagrammabili”

Il successo dei “cornetti con i capelli” conferma una tendenza ormai consolidata nel mondo della pasticceria: sempre più spesso il valore di una creazione passa anche dalla sua capacità di sorprendere e diventare virale sui social.

Negli ultimi anni il web ha premiato prodotti sempre più originali, dai croissant cubici ai dessert dalle forme geometriche, passando per dolci coloratissimi e decorazioni spettacolari pensate soprattutto per essere fotografate e condivise online.

In questo contesto, il gusto resta importante, ma è l’impatto visivo a fare spesso la differenza.

Moda passeggera o nuova tendenza?

Resta da capire se questa curiosa invenzione riuscirà a conquistare anche le pasticcerie di altri Paesi o se rimarrà una delle tante mode nate sui social e destinate a esaurirsi nel giro di poche settimane.

Di certo, i “cornetti con i capelli” hanno già raggiunto il loro primo obiettivo: far parlare di sé e attirare l’attenzione di milioni di persone, confermando ancora una volta come il confine tra cucina, creatività e spettacolo sia sempre più sottile. Lo riporta leggo.it

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