ESERCITAZIONE PRATICA OP.EM. PRESSO LA CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA

Grazie alla messa a disposizione degli spazi addestrativi da parte della Capitaneria di Porto di Manfredonia si è svolta il 4 luglio 2026 l’esercitazione pratica del corso per Operatore Emergenza della Croce Rossa Italiana – OP.EM.

L’attività, avviata alle ore 15:00, è stata condotta dal Direttore di Corso Michele Viggiani, Presidente del Comitato di Sannicandro Garganico, con la partecipazione di:

– Sonia Piserchia, Vicaria Regionale Area Emergenza CRI – Comitato di Foggia

– Andrea Nobile, Presidente Comitato CRI di Manfredonia

– Olimpia Panza Istruttrice

tutti istruttori Protezione Civile certificati.

L’esercitazione ha coinvolto 50 Volontari, tra corsisti e personale in aggiornamento OP.EM., ed è stata strutturata secondo le Linee Guida Nazionali OP.EM.

Svolgimento e procedure applicate:

1. Allestimento del Posto di Comando Avanzato – PCA attivazione della Sala Operativa con procedure di gestione comunicazioni, tracciamento risorse e coordinamento squadre secondo il Metodo Comando e Controllo CRI.

2. Montaggio strutture campali installazione di moduli per Area Accoglienza, Area Sanitaria e Area Logistica nel rispetto degli standard di sicurezza e funzionalità;

3. Scenario addestrativo “Sbarco Costiero”: simulazione di gestione di un evento di sbarco.

Sono state applicate le procedure per:

1. Triage di primo livello e Triage avanzato

2. Supporto a Minori Stranieri Non Accompagnati – MSNA con attivazione della tutela e dei protocolli di presa in carico

3. Gestione soggetti fragili;

4. Gestione casi sospetti di scabbia con ripasso dei protocolli di isolamento, DPI e sanificazione

5. Soccorso sanitario ed evacuazione tramite l’impiego di mezzi ambulanza secondo le procedure di trasporto.

Le dichiarazioni

“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questo addestramento – dichiara Andrea Nobile, Presidente del Comitato CRI di Manfredonia e Comitato organizzatore – I nostri Volontari hanno dimostrato grande professionalità, spirito di squadra e capacità di applicare le procedure anche in uno scenario complesso come quello di uno sbarco.

Formare operatori preparati è la nostra priorità, perché quando scatta l’emergenza la comunità deve poter contare su persone competenti e pronte.”

“Ringrazio tutti gli Istruttori, i Trainer, la Capitaneria di Porto, la S.O.R. Puglia, il Nucleo TLC e il Coordinatore Regionale Emergenza per il supporto. È grazie a questa sinergia istituzionale che la Croce Rossa può garantire una risposta efficace e tempestiva sul territorio del Gargano”

Ringraziamenti

La Croce Rossa Italiana di Manfredonia esprime un sentito ringraziamento alla Capitaneria di Porto di Manfredonia per la collaborazione istituzionale.

Un ringraziamento particolare va ai Comitati di Foggia, San Nicandro Garganico, Molfetta e Bitonto per aver messo a disposizione Istruttori e Trainer che hanno garantito la qualità delle lezioni teorico-pratiche svolte durante il percorso formativo.

Si ringraziano inoltre la S.O.R. Puglia, il Nucleo TLC Puglia e il Coordinatore Regionale Emergenza Puglia Franco Monopoli per la disponibilità e il supporto dato per la riuscita del corso.

Prossimi impegni

I corsisti OP.EM. sosterranno a breve gli esami finali di qualifica.

Al superamento degli stessi, i Volontari saranno qualificati e operativi sui territori di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Vieste e Vico del Gargano, andando a rafforzare il dispositivo di risposta all’emergenza sul Gargano.

La Croce Rossa Italiana richiede ai propri Volontari una preparazione elevata, continua e verificata, perché in emergenza la competenza salva vite.

L’esercitazione di oggi rappresenta un tassello di un percorso volto a formare operatori capaci, responsabili e pronti a intervenire a tutela della comunità.

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