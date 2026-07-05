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Home // Cronaca // Falsi messaggi a nome del Ministero della Salute: tentativo di truffa sul rinnovo della tessera sanitaria

MINISTERO SALUTE Falsi messaggi a nome del Ministero della Salute: tentativo di truffa sul rinnovo della tessera sanitaria

Secondo quanto reso noto, i truffatori stanno inviando e-mail e Sms che riproducono loghi e grafica riconducibili alle istituzioni

ROMA – Il Ministero della Salute - ph rainews.it

ROMA – Il Ministero della Salute - ph rainews.it - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

ROMA – È in corso una nuova campagna di phishing che sfrutta il nome del Ministero della Salute per ingannare i cittadini con false comunicazioni relative al presunto rinnovo della tessera sanitaria. L’allarme è stato lanciato dallo stesso Ministero, che invita a prestare la massima attenzione e a non fornire dati personali.

Secondo quanto reso noto, i truffatori stanno inviando e-mail e Sms che riproducono loghi e grafica riconducibili alle istituzioni, inducendo i destinatari a credere che sia necessario rinnovare la propria tessera sanitaria.

I messaggi invitano a cliccare su un link che rimanda a un sito internet fraudolento, realizzato per apparire simile alle piattaforme ufficiali della Pubblica amministrazione. Una volta aperta la pagina, viene chiesto di compilare un modulo inserendo dati anagrafici, informazioni sanitarie, documenti di identità e perfino dati della carta di pagamento.

Secondo il Ministero della Salute, l’obiettivo della campagna è sottrarre informazioni personali e sensibili che potrebbero essere successivamente utilizzate per finalità illecite, come il furto d’identità, la clonazione di documenti, la rivendita dei dati o altre attività fraudolente.

Il Ministero precisa che non invia e-mail o Sms contenenti link per il rinnovo della tessera sanitaria e non richiede mai l’inserimento di dati personali attraverso moduli online non riconducibili ai canali istituzionali.

Ricorda inoltre che la tessera sanitaria ha una validità di sei anni e che, alla scadenza, viene normalmente spedita automaticamente all’indirizzo dell’assistito. Eventuali richieste o verifiche devono essere effettuate esclusivamente attraverso i canali ufficiali, in particolare il portale dell’Agenzia delle Entrate.

Le autorità raccomandano di: non cliccare sui link presenti in e-mail o Sms sospetti; non inserire dati personali, sanitari o bancari su siti non ufficiali; eliminare immediatamente i messaggi fraudolenti; verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni consultando il sito del Ministero della Salute o dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di dubbio o se si ritiene di essere stati vittima della truffa, è consigliabile rivolgersi tempestivamente alla Polizia Postale e bloccare eventuali strumenti di pagamento qualora siano stati comunicati dati bancari.

Negli ultimi mesi le campagne di phishing che utilizzano il nome di enti pubblici sono aumentate sensibilmente. Per questo motivo le istituzioni invitano i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali per qualsiasi pratica riguardante la tessera sanitaria o altri servizi della Pubblica amministrazione. Lo riporta rainews.it

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