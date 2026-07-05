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Foggia, festa della comunità marocchina per la qualificazione ai quarti del Mondiale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Luglio 2026
Stato news //

Foggia, festa della comunità marocchina per la qualificazione ai quarti del Mondiale

FOGGIA – Una notte di festa ha animato le strade di Foggia dopo la storica qualificazione del Marocco ai quarti di finale dei Campionati del Mondo di calcio. Centinaia di cittadini della comunità marocchina residente nel capoluogo dauno si sono riversati in strada per celebrare il successo della propria nazionale.

Caroselli di auto, bandiere, cori, musica e balli hanno caratterizzato i festeggiamenti, proseguiti per gran parte della notte in diverse zone della città, in un clima di entusiasmo e partecipazione.

La nazionale marocchina ha conquistato il passaggio ai quarti di finale grazie al netto 3-0 sul Canada, risultato che le permette di continuare il proprio cammino nella competizione. Nel prossimo turno affronterà la Francia, in una sfida particolarmente attesa.

Anche a Foggia la vittoria è stata vissuta con grande emozione dalla numerosa comunità marocchina, che ha celebrato un traguardo storico con manifestazioni spontanee nelle vie cittadine. Le immagini dei festeggiamenti hanno richiamato l’attenzione di molti residenti, trasformando il centro in un grande momento di condivisione e orgoglio sportivo.

L’entusiasmo per il percorso della nazionale nordafricana conferma il forte legame della comunità marocchina con la propria rappresentativa e testimonia come i grandi eventi sportivi sappiano unire persone e culture anche lontano dal Paese d’origine.

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