FOGGIA – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi in località Incoronata, alla periferia di Foggia.

Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di nazionalità straniera, alla guida di un’Audi, ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Si tratta di un rumeno di 24 anni. Ancora nulla sulle sue condizioni.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al conducente, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

L’uomo, le cui condizioni sono state giudicate gravi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Foggia, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non risultano, al momento, coinvolti altri veicoli.

Sono in corso ulteriori verifiche da parte degli investigatori per chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo dell’autovettura.